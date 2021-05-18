Кличко: местное самоуправление запугиванием свернуть не удастся

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя визит правоохранителей в дом, где он живет, заявил, что местное самоуправление запугиванием и силой свернуть не удастся. По его словам, такие действия не выдерживают никакой критики.

На брифинге мэр отметил: то, что происходит в последние недели с массовыми обысками на столичных коммунальных предприятиях и в структурных подразделениях КГГА, является давлением на городскую власть и попыткой дестабилизировать ситуацию в столице.

"Когда обвиняют коммунальные предприятия, что подрядчики не уплатили налоги, – это не что иное, как манипуляция из официальных источников. Если подрядчики не оплатили, это к ним вопрос. Наша задача, как городских властей, – получить качественный сервис и продукт и заплатить самую низкую цену за это. И предприятия налоги платят!" – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что городская власть делает все, чтобы процессы управления в столице происходили открыто и прозрачно.

"Мы всегда сотрудничаем с правоохранительными органами. Всегда предоставляем все материалы по результатам финансовых проверок, которые осуществляем регулярно. Но то, что произошло сегодня, иначе, как психологическим давлением я назвать не могу! Не секрет, что в Офисе президента происходят постоянные совещания по Кличко. Потому что кому-то не нравится, что Кличко, например, делает заявления, что нужно вводить локдаун, когда у нас больницы переполнены. Не нравится, что Кличко призывает всех мэров объединиться. Кого-то очень раздражают городские инициативы. Я исключительно с этим связываю те абсурдные события, которые сегодня происходят", – добавил он и подчеркнул, что давление, которое сейчас оказывают на городскую власть – беспрецедентное.

"Беспрецедентное давление на городскую власть продолжается, такого не было даже во времена Януковича. И за такие незаконные действия и режиссерам, и исполнителям придется отвечать по закону! Местное самоуправление запугиванием и силами правоохранителей свернуть не удастся!" – подчеркнул мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

вооруженные силовики Службы безопасности Украины пришли с обысками в дом, где живет Виталий Кличко.

Правоохранители заверили, что следственные действия были запланированы в соседней квартире, однако глава столицы заподозрил возможное давление на него лично.