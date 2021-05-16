Кличко: на коммунальные предприятия столицы пришли по тем делам, которые мы сами передавали правоохранителям

385 аудитов на коммунальных предприятиях и в структурных подразделениях КГГА осуществила городские власти за несколько последних лет и передала материалы проверок правоохранительным органам. По многим из них правоохранители пришли с обысками на прошлой неделе.

Об этом в эфире телеканала Интер заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что борьба с коррупцией была и остается ключевым приоритетом его команды.

"Мы делаем все возможное, чтобы процессы управления были абсолютно прозрачными и понятными. За последние несколько лет мы осуществили 385 внутренних финансовых аудитов и передали все документы правоохранительным органам. И, что интересно, на прошлой неделе внезапно на большое количество предприятий пришли правоохранители. По тем же делам, которые мы передали, они хотят снова изымать документы, которые уже у них есть – подчеркнул Кличко. – Как-то оно странно выглядит. Я считаю, такие действия направлены исключительно на дискредитацию городской власти, на дискредитацию меня лично. Потому что мы видим манипуляции и бомбардировки многих наших предприятий по тем делам, которые мы передали правоохранителям несколько лет назад. Почему до этого момента ничего не делалось, а сейчас внезапно все началось?" – отметил Кличко.