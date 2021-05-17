Кличко: требуем от правоохранителей отчета о статусе дел, по которым КГГА передавала документы по результатам аудитов

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что городские власти требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передавала материалы по результатам внутренних аудитов. Поскольку события последних недель, развернувшихся вокруг городской власти, выглядят ангажированной акцией.

Видео заявления он обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, что аудит в Киеве проводился на постоянной основе с 2015 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Городская власть требует от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передала документы по результатам аудитов. – А их мы осуществляем регулярно. С 2015 года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА совершил 385 проверок. И передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита", – сообщил Кличко.

"И с той информации, что есть у нас, на сегодня по этим материалам зарегистрировано 168 уголовных производств или материалы приобщены к делам, возбужденным ранее. По всем уголовным производствам правоохранители подготовили 52 сообщения о подозрении. По 27 – передали обвинительные акты в суд", – отметил мэр столицы.

"Но вопрос: какова ситуация с другими делами? Потому что сегодня проверки и обыски осуществляют преимущественно по тем материалам, что передали мы сами! О тех нарушения, которые обнаружили мы сами! Так чем занимались правоохранительные органы? Только ли вдруг дошли руки, потому что пришла весна?" – задался он вопросом.

Глава столицы сообщил, что по некоторым делам город передал материалы еще 2 года назад.

"Например, по департаменту соцполитики. А некоторые коммунальные предприятия и структурные подразделения уже предоставляли документы по требованию правоохранителей. Сейчас они пришли искать снова! Теперь берут копии тех документов, которые есть в правоохранительных органах", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что события, которые разворачиваются вокруг городской власти в последние недели, выглядят ангажированной акцией.

"Это все выглядит заангажированно, как акция, подготовленная впопыхах! – Чтобы поднять шум и облить грязью столичную власть и меня лично. Скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким. Ибо "креативные" юристы этой спецоперации – те же. Но учтите: я вам – не Черновецкий! А вот вы – преемники Януковича! Помните, где он сейчас?..." – подчеркнул Кличко.