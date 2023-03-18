Епифаний призвал братию Киево-Печерской лавры 'отвергнуть беззаконную власть Москвы' и сотрудничать с ПЦУ. Видео

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы Лавры.

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Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в субботу, 18 марта. Епифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет, а языком богослужений будет древний славянский и украинский.

"Сравнение нынешних событий с прошлыми гонениями коммунистической власти на Церковь в целом и двукратным закрытием монастыря, в частности, безосновательная манипуляция", – объяснил он.

"Московская духовная власть в Украине неканоническая, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа. Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, а наоборот – местом молитвы, благочестивой монашеской жизни в духе отцов и подвижников прошлого, местом, которое будет духовно вдохновлять наших сограждан в эти трудные времена", – отметил предстоятель ПЦУ.

Он отметил, что относится с уважением к отцам и братьям, кто не разделяет идеологию "русского мира" и искажения, которые она вносит в церковную жизнь.

"Открывая монастырь в составе Поместной Церкви, наш Священный Синод обратился к правительству с просьбой предоставить в лавре помещение для монашеской жизни и богослужений. Эта просьба остается актуальной, и мы будем настаивать на том, чтобы монашеская жизнь, возможность для ежедневной молитвы и богослужений были должным образом обеспечены", – заявил митрополит.

Епифаний добавил, что у юрисдикции московского патриархата в Украине нет ни канонической, ни моральной перспективы, а также выразил надежду, что вскоре окончательный запрет Москве влиять на украинскую церковную жизнь будет подтвержден и государственным законом.

"Как Священноархимандрит я свидетельствую братии, что все из вас, кто живет по требованиям канонов и Томоса, отвергнет беззаконные власти Москвы, – продолжат свое служение в Лавре. Все свои возможности и авторитет мы будем использовать для того, чтобы оградить вас от запугиваний со стороны нынешнего руководителя лавры. Управлять текущими делами обители будут те, кто знает традиции и жизнь монастыря, кто известен вам, ведь принадлежит к братии, кто имеет соответствующие способности и не запятнал себя преданностью "русскому миру". Древний славянский язык, вместе с современным украинским языком, будет богослужебным языком Лавры – мы знаем, что для многих из вас этот вопрос также важен", – подчеркнул он.

Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата. Представители УПЦ МП должны покинуть территорию Киево-Печерской Лавры до 29 марта.

Ранее сообщалось, что в епархии УПЦ МП против такого решения Минкульта. Митрополит Климент заявил, что у ведомства якобы нет юридических оснований для выселения.

Как сообщал OBOZREVATEL, монахи УПЦ МП заявили, что не будут выселяться из Киево-Печерской лавры согласно требованию Министерства культуры Украины. Хотя освободить помещение Нижней Лавры они должны до 29 марта.