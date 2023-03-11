В УПЦ МП отказались покинуть Киево-Печерскую лавру: не видят правовых оснований

29 марта с Украинской православной церковью (МП) расторгают договор об аренде Нижней Лавры. Однако в епархии против такого решения Минкульта. Митрополит Климент заявил, что у ведомства нет юридических оснований для выселения.

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Об этом сообщает "Суспільне". Отмечается, что в Минкульте подтвердили о направлении религиозной организации письмо-предупреждение от руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Но в УПЦ МП в документе не видят юридической силы.

В частности, в документе упоминается, что договор о безвозмездном пользовании зданиями Лавры и другим государственным имуществом был заключен между заповедником и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) в июле 2013 года.

Одним из оснований его расторжения названы выводы межведомственной рабочей группы, созданной постановлением Кабмина в декабре 2022 года и выявившей "нарушение Монастырем условий договора об использовании государственного имущества".

Монастырю необходимо освободить находящиеся на балансе заповедника здания. В частности, "Нижнюю Лавру".

В тексте говорится о создании комиссии, которая будет заниматься процессом приема передачи госимущества, которое использовалось УПЦ МП на территории заповедника Киево-Печерская лавра.

В то же время, спикер УПЦ МП Климент заявил, что предупреждение от руководителя Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" вряд ли можно назвать юридическим документом и назвал это "ультиматумом".

"В этом заявлении нет никакого объяснения, на основании чего Министерство культуры, точнее, заповедник "Киево-Печерская лавра" требует выселиться из монастыря людям, монахам, живущим там примерно три десятка лет", – сказал он, добавив, что заповедник не опирается ни на какие законодательные акты, а ссылается на выводы комиссии.

"Что такое "нарушение условия договора"? Нам об этом ничего не сообщали. Мы не видели никаких проверок, никаких результатов работы комиссии. Мы в работе этих комиссий не участвовали, не подписывали никаких актов", – заявил Климент.

По его словам, у УПЦ МП "нет никаких юридических оснований передавать Киево-Печерскую Лавру кому-то".

В Министерстве культуры подтвердили, что договор о пользовании УПЦ МП Киево-Печерской Лаврой расторгается с 29 марта 2023 года.

"Это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре", – написал в Facebook министр Александр Ткаченко.

Основанием для прекращения действия договора аренды он назвал зафиксированные нарушения условий пользования государственным имуществом.

Ткаченко добавил, что с 11 марта, будут работать рабочие группы, образованные заповедником для инвентаризации имущества и обследования технического состояния зданий и сооружений Лавры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта сообщил о расторжении договора аренды с с мужским монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата. Представители УПЦ МП будут лишены права использовать культовые сооружения этой украинской святыни из-за нарушения арендаторами условий договора об использовании государственного имущества.

В конце декабря прошлого года в Минкульте заявили, что выступают против продления аренды УПЦ МП двух храмов в Киево-Печерской лавре.

А уже 5 января этого года стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры окончательно передали государству. Комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви Московского патриархата в Украинское государство начала работу 2 января. В ее состав вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ МП и Министерства культуры и информационной политики Украины.

В УПЦ МП сразу же заявили, что храмы Киево-Печерской лавры принадлежат ей до конца войны и начали угрожать уголовной ответственностью руководству заповедника в случае, если будет согласовано проведение Рождественского богослужения на территории Киево-Печерской лавры митрополитом ПЦУ Эпифанием.

Однако угрозы УПЦ МП не очень помогли: 7 января 2023 года Эпифаний таки провел богослужение по случаю Рождества в Киево-Печерской лавре.

Впоследствии состоялось еще одно богослужение на территории Лавры – на этот раз по случаю Крещения.

Также Эпифаний заявил, что уверен: ПЦУ впоследствии получит договор на пользование двумя храмами в Верхней лавре, однако в течение определенного времени ей придется получать разовые разрешения на службу.