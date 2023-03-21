В УПЦ МП пожаловались на ограничение доступа к пещерам Киево-Печерской лавры: работает спецкомиссия

Монахам и верующим Украинской православной церкви Московского патриархата с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. Объясняется, что комиссия Минкульта оценивает там сохранение культурных ценностей.

Видео дня

Также ограничения для таких священнослужителей распространяются и на несколько других храмов. На это пожаловались в самой УПЦ МП.

"20 марта 2023 года от руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в адрес монастыря поступило письмо с сообщением о том, что отныне доступ к Ближним и Дальним пещерам музеем будет прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности "культурных ценностей", – возмутились монахи.

Кроме того, по их словам, прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм).

Отмечается, что комиссия должна определить "наличие, сохранность и сохранение культурных ценностей".

В УПЦ МП уже успели заявить о нарушении прав верующих, проведя параллели с "атеистической советской властью". Но почему-то умолчали о собственных коллаборантах и связях с Кремлем.

Ныне в Минкультуры и заповеднике "Киево-Печерская лавра" такое заявление УПЦ МП не комментировали.

Напомним: 20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пришли в Офис президента. Они заявили о намерении встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы "донести до руководства государства свою позицию".

Как сообщал OBOZREVATEL, предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы Лавры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!