В небе над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля. Фото и видео зрелищной акции

Над центром Киева в пятницу, 14 мая, запустили огромный флаг Израиля. Акция была приурочена ко Дню независимости этой страны.

40-метровый флаг пронесли над городом при помощи дрона. Соответствующее видео опубликовала в YouTube компания, организовавшая акцию, Dronarium Ukraine (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Представители компании указали, что запускали в небо много флагов, в частности – Беларуси и Украины, а также крымскотатарского народа и знамя-символ "Киев Прайда".

"Но этот – один из особых. Ведь мы верим, что День независимости – главный праздник каждой страны. Особенно во времена, когда эта независимость подвергается испытанию в виде атак соседей.

Мы, украинцы, хорошо знаем ощущение, когда ракеты террористов летят на нашу территорию", – отметили в Dronarium Ukraine.

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