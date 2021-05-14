В небе над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля. Фото и видео зрелищной акции
Над центром Киева в пятницу, 14 мая, запустили огромный флаг Израиля. Акция была приурочена ко Дню независимости этой страны.
40-метровый флаг пронесли над городом при помощи дрона. Соответствующее видео опубликовала в YouTube компания, организовавшая акцию, Dronarium Ukraine (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Представители компании указали, что запускали в небо много флагов, в частности – Беларуси и Украины, а также крымскотатарского народа и знамя-символ "Киев Прайда".
"Но этот – один из особых. Ведь мы верим, что День независимости – главный праздник каждой страны. Особенно во времена, когда эта независимость подвергается испытанию в виде атак соседей.
Мы, украинцы, хорошо знаем ощущение, когда ракеты террористов летят на нашу территорию", – отметили в Dronarium Ukraine.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 мая боевики ХАМАС устроили ракетные обстрелы городов Израиля, выпустив около 130 ракет. В результате ударов погибли люди, многие получили ранения, а аэропорт имени Бен-Гуриона под Тель-Авивом был вынужден временно прекратить свою работу.
12 мая обстрелы боевиков продолжились, под удар попали города Ашкелон, Нетивот и Сдерот.
13 мая Израиль в ответ нанес удар по сектору Газа и уничтожил нескольких главарей боевиков.
На следующий день по городам Израиля снова были нанесены ракетные удары из сектора Газа и с территории Ливана.
В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это исламистское движение заплатит высокую цену за обстрелы его страны.
Эскалация произошла после столкновений между палестинцами и полицией на Храмовой горе в Иерусалиме, в которых с обеих сторон в первый день событий пострадали около 200 человек. Позже количество травмированных выросло.