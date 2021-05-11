Израиль из-за обстрела блокировал аэропорт Бен-Гуриона, МАУ пришлось менять курс

В Израиле из-за ракетного удара вечером во вторник, 11 мая, были вынуждены временно прекратить работу тель-авивского аэропорта имени Бен-Гуриона, остановив все рейсы.

Вылет и прибытие самолетов были блокированы более часа, пишет Times of Israel со ссылкой на Управление аэропортов Израиля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что рейсы, направляющиеся в Тель-Авив, перенаправляли на Кипр и Грецию. Среди таких лайнеров – и украинский самолет МАУ из Борисполя. Он так и не дождался разрешения на посадку и полетел в кипрский аэропорт.

Всех людей из международного аэропорта на время ракетного обстрела эвакуировали. Очевидец, который находился внутри здания, показал на видео, как некоторые пассажиры бежали, чтобы быстрее добраться до укрытия.

Работу аэропорт возобновил только около 23:00.

Тем временем в небе над аэропортом было видно свечение ракет и израильских перехватчиков из системы "Железный купол".

Как писал OBOZREVATEL: