В Иерусалиме снова вспыхнули массовые столкновение, пострадали сотни людей. Фото и видео

В Иерусалиме (Израиль) снова вспыхнули массовые столкновения, в которых пострадали сотни человек.

Как сообщает ABC News, количество пострадавших палестинцев в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме возросло до 180, 80 из них госпитализированы.

"Полиция и пограничная полиция в настоящее время работают над искоренением насилия на Храмовой горе наряду с активизацией деятельности в других секторах Старого города Иерусалима", – говорится в заявлении местной полиции.

Также правоохранители сказали, что протестующие бросали камни в офицеров и на прилегающую проезжую часть возле Западной стены, где тысячи израильских евреев собрались, чтобы помолиться.

В своем заявлении полиция утверждала, что за насилием стояли экстремисты, и заявила, что "не позволит экстремистам нанести ущерб безопасности населения".

Отмечается, что против протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Добавим, что палестинцы протестовали против возможного их выселения из арабского квартала Шейх Джаррах, находящегося недалеко от Старого города. Недовольство палестинцев связано и с тем, что сегодня, 10 мая, должна пройти демонстрация в честь начала и победы Израиля в Шестидневной войне в июне 1967 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая в израильской столице Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и полицией, в которых с обеих сторон пострадали около 200 человек.