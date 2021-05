В Израиле произошли столкновения между палестинцами и полицией: СМИ сообщили о двух сотнях пострадавших. Фото и видео

В израильской столице Иерусалиме на Храмовой горе 7 мая произошли столкновения между палестинцами и полицией, в которых с обеих сторон пострадали около 200 человек.

По данным Красного Креста, травмы получили 12 полицейских, пишет Jerusalem Post. В то же время палестинские СМИ передают о 178 пострадавших протестующих (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Беспорядки произошли, когда тысячи мусульман собрались на пятничную молитву во время священного для них месяца Рамадана.

Правоохранители заблокировали Дамасские ворота, чтобы взять ситуацию под контроль. В полиции отметили, что в них сперва начали бросать камни и бутылки.

"Полицейские начали применять меры для борьбы с беспорядками, пытаясь восстановить порядок после того, как на Храмовой горе начались ожесточенные столкновения, когда сотни подозреваемых начали кидать камни, бутылки и другие предметы в силы безопасности", – приводит издание заявление правоохранительных органов.

В то же время очевидцы отметили, что по протестующим стреляли резиновыми пулями и применяли против них светошумовые гранаты.

Также говорится, что были задержаны десятки людей и более 20 госпитализированы.

