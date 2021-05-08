В Израиле произошли столкновения между палестинцами и полицией: СМИ сообщили о двух сотнях пострадавших. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В Израиле произошли столкновения между палестинцами и полицией: СМИ сообщили о двух сотнях пострадавших. Фото и видео

В израильской столице Иерусалиме на Храмовой горе 7 мая произошли столкновения между палестинцами и полицией, в которых с обеих сторон пострадали около 200 человек.

По данным Красного Креста, травмы получили 12 полицейских, пишет Jerusalem Post. В то же время палестинские СМИ передают о 178 пострадавших протестующих (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Полиция применила спецсредства.

Беспорядки произошли, когда тысячи мусульман собрались на пятничную молитву во время священного для них месяца Рамадана.

Столкновения произошли на Храмовой горе.

Правоохранители заблокировали Дамасские ворота, чтобы взять ситуацию под контроль. В полиции отметили, что в них сперва начали бросать камни и бутылки.

Столкновения происходили между палестинцами и полицией.

"Полицейские начали применять меры для борьбы с беспорядками, пытаясь восстановить порядок после того, как на Храмовой горе начались ожесточенные столкновения, когда сотни подозреваемых начали кидать камни, бутылки и другие предметы в силы безопасности", – приводит издание заявление правоохранительных органов.

Среди правоохранителей пострадали 12 человек.

В то же время очевидцы отметили, что по протестующим стреляли резиновыми пулями и применяли против них светошумовые гранаты.

Также говорится, что были задержаны десятки людей и более 20 госпитализированы.

Палестинские СМИ сообщили о 178 пострадавших протестующих.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля произошли столкновения между палестинцами и полицией на фоне ракетного обстрела со стороны Сектора Газа.

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