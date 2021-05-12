ХАМАС всю ночь обстреливал Израиль: запустили более 350 ракет. Видео

В ночь на среду, 12 апреля, палестинское исламистское движение ХАМАС продолжило обстрел Израиля в ответ на разрушенные высотки в Газе.

Под обстрел попали столица Тель-Авив, Лод, Ашкелон, Беэр-Шева и другие города. Террористы запустили более 350 ракет, сообщает местное издание The Times of Israel (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На опубликованных видео можно увидеть, как система "Железный купол" перехватывает ракеты над городами. По словам очевидцев, с вечера вторника сирены тревоги в Тель-Авиве срабатывали не менее девяти раз. В это время жители города прятались в бомбоубежищах или под лестничными пролетами.

Полиция сообщает, что в результате прямого удара по автомобилю в городе Лод погибли минимум два человека – 40-летняя женщина и семилетний ребенок. Третий человек был тяжело ранен.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Лод в центре Израиля из-за массовых стычек на улицах местные власти попросили ввести войска, объявить чрезвычайное положение и комендантский час.