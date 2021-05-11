ХАМАС выпустил более сотни ракет по Тель-Авиву. Видео

София Закревская
София Закревская
Мир
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ХАМАС выпустил более сотни ракет по Тель-Авиву. Видео

Во вторник, 11 мая, палестинское исламистское движение ХАМАС возобновило обстрелы Израиля. Под удар попали Тель-Авив, а также города Ашкелон и Ашдод. В сторону столицы выпустили больше сотни ракет.

Об этом в своем Telegram-канале "Дежурный по Израилю" сообщил журналист Марк Новиков. Он отметил, что обстрелам подвергся весь центр страны, была объявлена воздушная тревога (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Обстрел Тель-Авива.
ХАМАС возобновил обстрелы.

Как пишет "Neurone Intelligence" в Twitter, в сторону Тель-Авива были выпущены ракеты, большинство из которых было перехвачено. Были слышны взрывы, а также появилась информация о пожаре, который мог быть вызван прямым ударом.

Пожар в Тель-Авиве.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 11 мая, ХАМАС обстрелял территорию города Ашкелон. Под обстрелами были ранены шесть горожан. Два человека получили раны средней тяжести, а четыре – легкие.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

ИзраильТель-АвивКонфликт Израиля и Палестины