ХАМАС выпустил более сотни ракет по Тель-Авиву. Видео

Во вторник, 11 мая, палестинское исламистское движение ХАМАС возобновило обстрелы Израиля. Под удар попали Тель-Авив, а также города Ашкелон и Ашдод. В сторону столицы выпустили больше сотни ракет.

Об этом в своем Telegram-канале "Дежурный по Израилю" сообщил журналист Марк Новиков. Он отметил, что обстрелам подвергся весь центр страны, была объявлена воздушная тревога (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как пишет "Neurone Intelligence" в Twitter, в сторону Тель-Авива были выпущены ракеты, большинство из которых было перехвачено. Были слышны взрывы, а также появилась информация о пожаре, который мог быть вызван прямым ударом.

Rockets fired at Tel Aviv just now. Iron dome intercepts it. Israeli music continues to play. Call me crazy I stayed out to watch it. pic.twitter.com/eVwmJl5AG3