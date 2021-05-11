ХАМАС выпустил более сотни ракет по Тель-Авиву. Видео
Во вторник, 11 мая, палестинское исламистское движение ХАМАС возобновило обстрелы Израиля. Под удар попали Тель-Авив, а также города Ашкелон и Ашдод. В сторону столицы выпустили больше сотни ракет.
Об этом в своем Telegram-канале "Дежурный по Израилю" сообщил журналист Марк Новиков. Он отметил, что обстрелам подвергся весь центр страны, была объявлена воздушная тревога (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Как пишет "Neurone Intelligence" в Twitter, в сторону Тель-Авива были выпущены ракеты, большинство из которых было перехвачено. Были слышны взрывы, а также появилась информация о пожаре, который мог быть вызван прямым ударом.
Al Qassam melancarkan beratus buah roket ke arah Tel Aviv ! pic.twitter.com/yIGRtDapIw— لقمان 🇸🇩 (@luqmannasa) May 11, 2021
Rockets fired at Tel Aviv just now. Iron dome intercepts it. Israeli music continues to play. Call me crazy I stayed out to watch it. pic.twitter.com/eVwmJl5AG3— Layah Heilpern 🎬 (@LayahHeilpern) May 11, 2021
Напомним, по состоянию на утро вторника, 11 мая, ХАМАС обстрелял территорию города Ашкелон. Под обстрелами были ранены шесть горожан. Два человека получили раны средней тяжести, а четыре – легкие.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
В израильской столице Иерусалиме на Храмовой горе 7 мая и 10 мая произошли столкновения между палестинцами и полицией.
10 мая по нескольким городам Израиля были нанесены ракетные удары из сектора Газа, вследствие которых один человек получил ранения. Ответным огнем уничтожены несколько боевиков.
Позже появились видео перехвата ракет ХАМАСа, выпущенных по Израилю.