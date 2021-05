Израиль подвергся атаке с сектора Газа и Ливана: что происходит в зоне противостояния

С сектора Газа и территории Ливана были нанесены ракетные удары по городам Израиля. Также Тель-Авив отверг предложенное Египтом долгосрочное перемирие.

Авиаудары были нанесены по городам Сдерот, Ашкелон, Беэр-Шева и другим населенным пункткам Западного и Центрального Негева. При этом большая часть ракет была перехвачена "Железным куполом", передает Newsru.co.il.

По предварительным данным, в результате авиаудара нет пострадавших, но причинен материальный ущерб. Так, в Ашкелоне ракета попала в жилой дом. В нескольких районах города произошло отключение электричества.

Iron Dome Tamir interceptors light up the night sky for the second night in a row in the Tel-Aviv area. #Israel #Gaza pic.twitter.com/pFnUcLP7UF