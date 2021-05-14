Израиль подвергся атаке с сектора Газа и Ливана: что происходит в зоне противостояния

С сектора Газа и территории Ливана были нанесены ракетные удары по городам Израиля. Также Тель-Авив отверг предложенное Египтом долгосрочное перемирие.

Авиаудары были нанесены по городам Сдерот, Ашкелон, Беэр-Шева и другим населенным пункткам Западного и Центрального Негева. При этом большая часть ракет была перехвачена "Железным куполом", передает Newsru.co.il.

По предварительным данным, в результате авиаудара нет пострадавших, но причинен материальный ущерб. Так, в Ашкелоне ракета попала в жилой дом. В нескольких районах города произошло отключение электричества.

Iron Dome Tamir interceptors light up the night sky for the second night in a row in the Tel-Aviv area. #Israel #Gaza pic.twitter.com/pFnUcLP7UF — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 12, 2021

Кроме того, север Израиля подвергся атаки с территории Ливана. Как пишет The Times of Israel, три ракеты были выпущены по безлюдному району в северном регионе страны.

Израильские военные добавили, что ракеты упали в воду, не причинив никакого вреда. В ЦАХАЛе не сообщили, кто осуществил обстрел. Но ливанский источник в военном ведомстве сообщил, что за атакой стоит некая палестинская группировка, а не боевики шиитского движения "Хезболла".

Добавим, что в Израиле отвергли предложенное Египтом долгосрочное перемирие в секторе Газа до полного завершения своих военных операций, пишет Al Arabiya.

Отметим, что сперва Египет встретился с лидерами движения ХАМАС в секторе Газа, а после провел переговоры с Израилем. Египетская делегация предложила Тель-Авиву перемирие на один год при условии, что Каир будет его контролировать и координировать. Египет также попросил Израиль остановить поселения и поддержку войск во время штурма мечети Аль-Акса, а также прекратить убийства главарей в секторе Газа.

Однако, Израиль не только отказался от долгосрочного перемирия до конца своих военных операций, но и отказался принять посредничество Каира для начала перемирия в секторе Газа. В ответ Каир решил "заморозить" сотрудничество с Израилем по ряду направлений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и сектор Газа немедленно прекратить боевые действия и начать деэскалацию конфликта.

"Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе", – сообщил он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле заявили о начале наземной операции против ХАМАСа.

Напомним, 13 мая палестинское исламистское движение ХАМАС продолжило обстрел Израиля. Армия обороны страны наносила удары в ответ по сектору Газа.

За время обострения израильско-палестинского конфликта (с 10 мая) погибло по меньшей мере 83 палестинца. Среди погибших 17 детей и шесть женщин. Израильская сторона также понесла потери семерых человек, включая гражданина Индии.