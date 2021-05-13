ХАМАС всю ночь атаковал Израиль: в стране начались беспорядки и вспыхнули пожары. Фото, видео

В ночь на четверг, 13 мая, палестинское исламистское движение ХАМАС продолжило обстрел Израиля, армия обороны страны наносила удары в ответ по сектору Газа.

В результате пострадали города Иерусалим, Тель-Авив, Яффо, Лод, Петах-Тиква, Акко, Умм-эль-Фахм, Бней-Брак, Ришон ле-Цион, Рамле и другие. Север Израиля охватили пожары, в некоторых регионах вспыхнули масштабные беспорядки, сообщает The Times of Israel (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщает Telegram-канал Ateo Breaking, ракета попала в здание в жилом районе Ришон ле-Циона. Также пострадали кварталы в Петах-Тиква. На улицах Яффо произошла перестрелка, в Акко также возник конфликт между евреями и арабами, который закончился массовыми потасовками. Столкновения произошли и в Иерусалиме.

Армия обороны Израиля нанесла удар по Министерству финансов сектора Газа в ответ на десятки ракет, которые ХАМАС запустил в сторону Тель-Авива. В свою очередь палестинцы объявили о бомбардировке из реактивного гранатомета. ХАМАС также направил авиаудар в сторону главного аэропорта Бен-Гурион. Система "Железный купол" продолжает перехватывать ракеты в небе над городами. За три дня из сектора Газа выпустили уже полторы тысячи ракет по территории Израиля.

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по дому Ияда Тайеба, командира батальона военного крыла ХАМАС. Сообщается, что его дом служил частью инфраструктуры террористической группировки.

Кроме того, среди пораженных Израилем зданий были казначейство ХАМАСа и штаб внутренней безопасности, который, по данным армии, используется в разведывательных операциях.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху опубликовала результаты разговора премьер-министра с президентом США Джо Байденом. В отчете говорится, что Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку США права Израиля на самозащиту. Он заявил, что Израиль продолжит наносить удары по ХАМАС.

"Премьер-министр Нетаньяху сказал, что Израиль будет продолжать действовать, чтобы подорвать военный потенциал ХАМАС и других террористических организаций, действующих в секторе Газа", – сказал он, подчеркнув, что Израиль не заинтересован в прекращении огня.

Американские авиакомпании United Airlines, American Airlines и Delta Airlines объявили об отмене рейсов в Израиль, поскольку ракетные обстрелы из Газы по районам возле аэропорта Бен-Гурион продолжаются.

С другой стороны, национальная авиакомпания Израиля El Al заявила, что продолжит выполнение рейсов по расписанию, но клиенты, забронировавшие рейсы до 19 мая, могут изменить их без взимания платы за изменение.

При этом израильские железные дороги объявили, что поезда не будут курсировать к северу от Акко из-за повреждения путей возле городской станции во время вечерних беспорядков.

Пятеро израильтян госпитализировали из-за отравления от дыма во время большого пожара, возникшего после того, как ракета ХАМАС ударила между домами в Петах-Тикве.

Палестинский рабочий в возрасте около 20 лет находится в тяжелом состоянии после нападения еврейской мафии на иерусалимском рынке Махане Иегуда. Во время нападения потерпевший получил ножевое ранение в шею.

По предварительной информации, в результате обстрела после полуночи больше не сообщалось о пострадавших. Однако шесть человек были легко ранены во время бегства в убежища, а еще несколько человек проходят лечение от приступов паники.

Полиция Израиля сообщила, что вечером 400 человек были арестованы в ходе беспорядков по всей стране, 36 полицейских получили ранения.

Официальные лица уточнили, что полиция контролирует большинство горячих точек, хотя остается несколько областей, где пограничная полиция и полиция работают над разгоном мятежников.

Новость дополняется...