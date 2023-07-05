Скандал с русскими песнями в кафе под Киевом получил продолжение: нарушителя вызвали в ТЦК

Правоохранители составили админпротоколы на мужчину и женщину, которые в кафе "Дубровка" начали агрессивно вести себя из-за замечаний гражданки о российских песнях. Кроме того, правонарушителю вручили повестку.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Ранее к административной ответственности привлекли директора этого заведения.

"В Погребах полицейские Киевщины составили админпротокол (статья 173 КУоАП – мелкое хулиганство) на мужчину и женщину, которые на замечания гражданки начали агрессивно себя вести. Кроме этого, военные уже вручили правонарушителю повестку для явки в Броварской ТЦК и СП", – сообщили в пресс-службе.

Следует уточнить, что, согласно статье 173 КУоАП, правонарушителям грозит ответственность в виде штрафа от 51 до 119 гривен или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Напомним, в кафе "Дубровка" в селе Погребы в Киевской области посетители исполняли песни пропутинского российского певца Григория Лепса. Посетительницу, которая попыталась сделать замечания администрации, грубо вытолкали из заведения. Позже стало известно, что полиция отреагировала на ситуацию в заведении и составила админматериалы на владельца заведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, охранник магазина "Конфискат" в Киеве, назвавший столицу Украины "русскоязычным городом", в тот же день уволился. Делом занялись правоохранители.

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