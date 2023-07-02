Полиция отреагировала на русские песни в кафе под Киевом. Фото

Правоохранители отреагировали на ситуацию в кафе "Дубровка" в селе Погребы в Киевской области, где посетители исполняли песни пропутинского российского певца Григория Лепса. За нарушение правил торговли и предоставления услуг были составлены административные материалы.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновным грозит штраф (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"В Погребах в одном из кафе возник конфликт между посетителями. Мужчина с женщиной исполняли песню страны-агрессора, что возмутило другую посетительницу. Гражданка попросила присутствующих прекратить петь на языке оккупанта, на что они отреагировали агрессивно. Правоохранители Броварского управления полиции Киевщины проверили и в котором произошел конфликт, и составили соответствующий админпротокол", – сообщили правоохранители.

Отмечается, что административные материалы были составлены по части 1 статьи 155 КУоАП – нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью (штраф до 170 гривен).

Напомним, в кафе "Дубровка" в селе Погребы в Киевской области посетители исполняли песни пропутинского российского певца Григория Лепса. Посетительницу, которая попыталась сделать замечания администрации, грубо вытолкали из заведения.

Напомним, что Лепс вместе с коллегой по российской эстраде Николаем Басковым собрались платить оккупантам по миллиону рублей (434 тысячи гривен) за каждый подбитый танк "Леопард". К этой "благородной инициативе" якобы приобщаются и другие артисты и медийные лица страны-агрессорки, которые станут спонсорами выплат.

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