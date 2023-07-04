Скандал с охранником, который назвал Киев "русскоязычным городом", получил продолжение: к делу подключилась полиция

Охранник магазина "Конфискат" в Киеве, который назвал столицу Украины "русскоязычным городом", в тот же день уволился. После этого мужчина уехал в неизвестном направлении.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. Его личность установлена, производится проверка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Правоохранители прибыли в магазин, где якобы произошла ситуация на видео, но охранника не застали. Как выяснилось, он сразу после конфликта с посетителями написал заявление об увольнении и ничего не объясняя покинул помещение заведения", – уточнили правоохранители.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Деснянском районе столицы возник очередной речевой скандал. Охранник магазина "Конфискат" отказывался общаться с покупателем на украинском, а затем заявил, что "Киев – русскоязычный город".

Ранее, в кафе "Дубровка" в селе Погребы Киевской области посетители исполняли песни пропутинского российского певца Григория Лепса. Посетительницу, которая попыталась сделать замечания администрации, грубо вытолкали из заведения. Позже стало известно, что полиция отреагировала на ситуацию в заведении и составила админматериалы на владельца заведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе разразился новый языковой скандал. Две "коренные одесситки" в нетрезвом состоянии набросились на уличных музыкантов, которые пели на украинском языке и исполняли украинский репертуар.

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