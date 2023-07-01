В кафе Киева пели Лепса: девушку, которая сделала замечание, вытолкали. Видео

В одном из киевских кафе под названием "Дубровка" посетители исполняли песни пропутинского российского певца Григория Лепса. Посетительницу, которая попыталась сделать замечание администрации, грубо вытолкали из заведения.

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Соответствующее видео опубликовал в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц"). На кадрах слышно, как в ответ на замечания администратор заявила, что женщина "мешает ее заведению", после чего выдала "выйди отсюда нахр*н" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, что Лепс вместе с коллегой по российской эстраде Николаем Басковым собрались платить оккупантам по миллиону рублей (434 тысячи гривен) за каждый подбитый танк "Леопард". К этой "благородной инициативе" якобы присоединятся и другие артисты и медийные лица страны-агрессорки, которые станут спонсорами выплат.

Лепс, со своей стороны, выдал, что будет делать "от всего сердца все возможное, чтобы помочь советской армии", а затем исправился и сказал – "российской".

Из-за провоенных высказываний певца в Казахстане отменили его концерт. Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, решила расторгнуть договор с организаторами концерта в одностороннем порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– директор Лепса Владимир Урюпин прокомментировал отмену концерта путиниста в Казахстане. Разъяренный россиянин сделал вид, что певца не волнуют мнения казахов, но не постеснялся наброситься на них с бранью и оскорблениями;

– ранее Лепс побывал в оккупированном Донецке, где принялся развлекать публику сепаратистов своими песнями, а также посетил местный госпиталь. Компанию ему, кстати, составила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге.

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