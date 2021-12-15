Газ за сутки подорожал до рекорда за 2,5 месяца: что происходит с ценами в ЕС и Украине

Цена газа на биржах Европы за сутки подскочила более чем на 10% и превысила отметку в $1500 за тыс. куб. м. Причинами стали заявления в Германии о "Северном потоке-2" (газопровод в ближайшее время не заработает) при низких запасах топлива в подземных хранилищах. В Украине газ для промышленности подорожал до 36 грн/куб. Еще летом топливо стоило 10-12 грн/куб, а в начале года – 7-8 грн. Это пока что не влияет на тарифы для населения, зато давит на цены на продукты и другие товары для конечного потребителя.

Так, в ЕС газ с поставкой в январе торговался утром 15 декабря по $1514 за тыс. кубометров (127,6 евро/МВт*ч). Вечером 14 декабря цена была еще выше и достигала $1525 за тыс. кубометров (128,68 евро/МВт*ч). Об этом свидетельствует индекс TTF на бирже ICE Futures.

Для сравнения: в ноябре газ продавался на TTF в среднем по $945, а в начале декабря – по $1153 за тыс. куб. Средняя цена с начала 2021 года составляла $515. До того, как Россия снизила поставки в Европу, добиваясь скорейшего запуска "Северного потока-2", стоимость топлива колебалась в районе $200. То есть цена выросла в 7,5 раз.

Видео дня

Стоимость газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) к 13 декабря (это последние данные) достигла 36 195 грн за тысячу кубов (с НДС), то есть почти 36,2 грн за куб. Средняя цена по предоплате была еще выше.

Рыночная стоимость газа в Украине напрямую зависит от европейских котировок. Поэтому в ближайшие дни стоимость топлива на УЭБ, вероятно, поднимется еще выше.

По рыночным ценам за газ в Украине платит промышленность и бизнес. Для населения тарифы на газ остаются фиксированными на время отопительного сезона – на уровне около 8 грн за кубометр. Какими будут цены для населения после выключения отопления, пока что не известно. МВФ требует от Украины установления рыночных тарифов. Если власть согласится на это условие, топливо для граждан может существенно подорожать.

Но дороговизна газа уже сейчас все равно бьет по карманам рядовых граждан. Уже стремительно растут цены на продукты и другие товары – их себестоимость повышается из-за больших расходов производителей на топливо. В первую очередь, это касается:

хлебобулочных изделий (газ нужен для сушки зерна);

курятины и яиц (фермам нужен обогрев);

тепличных овощей (газ используется для поддержания температуры в теплицах).

Стоимость газа в ЕС не превышала отметку в $1500 за тысячу кубометров уже 2,5 месяца, с начала октября 2021 года. Тогда газ вышел на ценовой рекорд в $2000 за тысячу кубов.

Декабрьский рост аналитики объяснили тремя основными причинами:

"Северный поток-2"

Новая глава МИД Германии Анналена Бербок заверила, что не позволит ввести газопровод в эксплуатацию, пока он не будет сертифицирован. Это означает, что до весны (а то и до начала лета) "труба" не заработает.

Такой прогноз фактически разбивает надежды тех, кто рассчитывал на увеличение поставок газа из России в ЕС этой зимой. Ведь в Кремле неоднократно намекали, что не будут наращивать экспорт, пока не будет запущен "Северный поток-2".

Как заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, РФ специально "сушит" Европу, чтобы добиться скорейшего запуска нового газопровода. "На профильных конференциях в Европе даже появился новый термин для ресурса от "Газпрома": non-reliable gas (ненадежный газ – Ред.)", – заявлял Макогон.

Низкие запасы

​​​​​Хранилища в ЕС заполнены на 62,41%. Это на 16,8% меньше среднего показателя на середину декабря за последние 5 лет. В то же время в России зафиксирован исторический максимум заполнения газохранилищ.

Риск нехватки электричества

С 12 декабря в ЕС стало серьезно снижаться производство тока из возобновляемых источников. Особенно это касается ветровой генерации. Вклад ветроэлектростанций упал до 10% при обычном для такого времени года уровне в 15%.

Если это приведет к нехватке электроэнергии, европейцам придется сжигать больше газа. Соответственно, такая ситуация толкает цены на топливо вверх.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз планирует установить жесткий крайний срок для расторжения долгосрочных газовых контрактов с РФ. Европейцы планируют закончить продление контрактов после 2049 года в результате радикальной перестройки энергорынков.

Также мы публиковали полный перечень тарифов на доставку газа, которые будут действовать в Украине с января 2022-го. Несмотря на общее повышение, для нескольких компаний сумму все же несущественно снизят.