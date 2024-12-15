Так называемые украинские историки, которые подписали коммюнике с польскими историками, фактически предали идеалы национально-освободительного движения эпохи ОУН и УПА. Как "историки" они хорошо знают, что восстановление государственной независимости Украины в 1991 году в значительной степени стало возможным именно благодаря ОУН и УПА.

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Далее текст на языке оригинала.

Ганебно, що це сталося під час московсько-української війни, яка щодня дає нам зразки героїчного чину наших воїнів, які відшукують фізичні й духовні сили, у тому числі, у визвольних змаганнях ОУН і УПА та їх героїв. Навіть офіційний марш ЗСУ – це гімн ОУН часів полковника Євгена Коновальця.

Не можна плювати у душу тих, від кого залежить твоє життя і доля твоєї Батьківщини на догоду Польщі чи будь-якій іншій країні.

Чи означає це, що треба ігнорувати нагнітання антиукраїнської істерії у Польщі, де тема подій на Волині у 1943 році перетворилася у засіб шантажу України?

Звичайно, що "ні". Але досить шукати "компроміси", "порозуміння", "вибачення" і т. д.

Очевидно, що у діалозі з Польщею треба безумовно дотримуватися трьох принципів.

1. Бойові дії УПА мали за мету звільнити Волинь від окупантів, зокрема від АК, яка вважала Волинь частиною Польщі.

2. УПА не воювала на польській території.

3. ОУН і УПА визнані законом, а отже Україна не дозволить паплюжити їхню честь і славу.

Так, сучасна Польща не погодиться із нашими принципами. І не треба! Українці мають право на свою правду. Так як і поляки - на свою. Але при одній умові: Україна не втручається у польські справи, а Польща не втручається в українські справи.

У нас один смертельний ворог – Москва.