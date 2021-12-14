Европа откажется от долгосрочных поставок из России: СМИ раскрыли план ЕС

Евросоюз планирует установить жесткий крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на поставки природного газа из РФ. Это связано с "зеленым" переходом (переход на возобновляемую энергию). В ЕС планируют закончить продление контрактов после 2049 года в результате радикальной перестройки энергорынков.

Еврокомиссия также предложит меры по укреплению безопасности поставок, поскольку текущей зимой блок столкнется с рекордными ценами и острым дефицитом газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Россия, которая стягивает войска на границе с Украиной, долгое время выступала в пользу долгосрочных контрактов и неоднократно просила ЕС подписать больше таких сделок. Отвечая на озабоченность некоторых государств-членов блока, что РФ использует газ в качестве политического оружия, предложение исполнительной власти также позволит странам более эффективно реагировать на кризисы.

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Этой зимой риски для Европы возрастают, ведь запасы газа упали до рекордно низкого уровня для этого времени года, а конца кризису не предвидится. Повышенная напряженность в отношениях между Россией и Украиной угрожает дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергокризис сохранится и в следующем отопительном сезоне.

На минувшей неделе в Польше заявили: газовый рынок останется нестабильным до принятия окончательного решения по скандальному проекту "Северный поток-2". Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что он "сделает все", чтобы помешать России использовать "трубу" для ограничения потоков через Украину.

Чтобы улучить ситуацию ЕК хочет предложить более стратегический подход к хранению газа, включая меры по обеспечению высокого уровня заполнения в начале отопительного сезона. При оценке риска на региональном уровне государства-члены должны будут включить анализ своих уровней хранения газа и потенциальных рисков, связанных с безопасностью поставок.

Предложение также предусматривает добровольные совместные закупки стратегических запасов газа операторами транспортных систем. Такие резервы затем могут быть высвобождены в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Доходы российского концерна "Газпром" от экспорта газа в январе-октябре выросли за год вдвое – до $39,6 млрд. При этом экспортная цена газа в октябре увеличилась аж на 44% по сравнению с сентябрем – до $443,6 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные ФТС (Федеральной таможенной службы РФ).

Экспорт в октябре сократился до 9,3% в месячном исчислении – до 13,9 млрд куб. м. Однако рост экспортной цены компенсировал эту динамику. Таким образом, доходы "Газпрома" от экспорта газа увеличились почти на треть по сравнению с сентябрем – до $6,17 млрд, сообщает "РИА Новости".

Как итог – по сравнению с октябрем прошлого года доходы компании увеличились в 2,4 раза. Объем экспорта снизился на 22,3%.

Напомним, в 2021-м в России зафиксирован исторический максимум заполнения газохранилищ. Но поставки в Европу "Газпром" увеличивать не спешит.

Польша хочет увидеть увеличение поставок природного газа из РФ в Европу для поддержания ее энергобезопасности текущей зимой. Как рассказал замглавы польского государственного концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский, страны из ЕС этого ожидают, пишет "РИА Новости".

"Мое мнение заключается в том, что Европа этого ожидает. В тот момент, когда "Газпром" начнет закачивать газ, Европа, в особенности Западная Европа, будет в большей безопасности в условиях зимы", – заявил Вацлавский.

Ранее о ситуации с газом и возможным запуском "Северного потока-2" высказался польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. "Мы уверены, что "Северный поток-2" увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на ЕС, что он может быть инструментом ценового диктата", – заявил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия все же добьется запуска газопровода "Северный поток-2", то безопасность восточной и центральной Европы мгновенно рухнет. Кроме того, по словам гаранта, это будет означать конец транспортировки газа через Украину.