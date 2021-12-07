Россия "сушит" Европу – "Газпром" ответит: в ОГТСУ рассказали о планах Путина

В 2021 году в России зафиксирован исторический максимум заполнения газохранилищ. Но поставки в Европу "Газпром" увеличивать не спешит, хотя ресурс есть. Как заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, РФ специально "сушит" регион, однако все это будет иметь негативные последствия для российского концерна.

"Я считаю, что вся эта история будет иметь очень негативные последствия – в первую очередь, для "Газпрома". Европа поняла, что полагаться на "Газпром" в этом "зеленом" переходе очень опасно. На профильных конференциях в Европе даже появился новый термин для ресурса от "Газпрома": non-reliable gas (ненадежный газ – Ред.)", – заявил Макогон в интервью "БЦ".

В России заявляли ранее о том, что якобы не выгодно транспортировать газ через украинскую ГТС. Как сказал Макогон, говорить, что "Газпрому" убыточно прокачивать газ в Европу – это смешно.

Видео дня

"Это смешно. Потому что мы получаем за транзит $32 за тысячу кубов (плата за вход и выход из системы ГТС). Если стоимость тысячи кубов газа составляет $1000, то доля транзита в цене – 3%", – сказал гендиректор госкомпании.

При этом в "Газпроме" в 2021 году ожидают получить дополнительную чистую прибыль в размере $50 млрд. Также в РФ часто говорили о том, что поставлять газ в Венгрию через Турцию намного выгоднее, нежели через Украину.

"Ранее маршрут был максимально прям: Россия – Украина – Венгрия. Новый маршрут выглядит следующим образом: Север России, где добывается газ – Юг России – Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия. Думаю, кому понятно, какой маршрут дешевле", – подытожил Макогон.

Стоит отметить, что именно "Газпром" обвиняют в создании энергокризиса в Европе. Трубопровод "Северный поток-2", который называют проектом президента Владимира Путина, обходит Украину. Он лишает наше государство миллиардов долларов в год за транзит, а также угрожает безопасности.

Российское правительство не раз говорило о том, что в случае одобрения "Северного потока-2" поставки газа нормализуются. В США рассматривают введение санкций против газопровода.

Ранее сообщалось, что в США и странах Европы взвешивают санкции, направленные против крупнейших банков России и способности страны конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты. Такие ограничения могут ввести в случае вторжения РФ в Украину.

Как OBOZREVATEL писал ранее, депутат Европарламента Манфред Вебер заявил, что в случае военного вторжения в Украину Россия должна заплатить "высокую цену". В частности, правительство Германии должно немедленно остановить проект "Северный поток-2".