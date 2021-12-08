Скоро в Украине подорожает доставка газа: сколько будем платить и что будет с остальными тарифами

В Украине Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже приготовила новые тарифы для облгазов. Абсолютному большинству семей с 1 января за доставку голубого топлива придется платить больше. А уже в следующем году могут также пересмотреть цены на сам газ и электроэнергию.

О том, как и почему изменятся расходы на коммуналку, читайте в материале OBOZREVATEL.

Абсолютное большинство облгазов просило в разы повысить их тарифы на доставку газа. К примеру, "Винницагаз" обратилась к профильной комиссии с просьбой вместо 2,016 за каждый кубометр брать с украинцев 4,41 грн. По их расчетам, именно такая цена обеспечила бы повышение зарплат на предприятии, расчеты за технологический газ, ремонтные работы и т.д. Чиновники просьбу компании рассмотрели, но приняли решение повысить тариф всего до 2,112 грн.

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Регулятор предложил поднять цены как минимум у 25 поставщиков. Таким образом, сейчас клиенты "Закарпатгаз" за каждый куб платят 2,136, а с 1 января цена может составить уже 2,388 грн.

К примеру, если семья ежемесячно платит за 70 кубов газа и потребление не изменилось, то со старым тарифом нужно было заплатить 149,5 грн, а по новым – 167,1 грн. Существенно суммы в платежках вырастут для тех, кто тратит много газа:

"Винницагаз" – с 2,016 до 2,112

"Волыньгаз" – с 1,884 до 1,884

"Днепрогаз" – с 1,116 до 1,08

"Днепропетровскгаз" – с 1,404 до 1,512

"Криворожгаз" – с 0,612 до 0,636

"Донецкоблгаз" – с 1,224 до 1,416

"Мариупольгаз" – с 1,836 до 1,74

"Житомиргаз" – с 2,016 до 2,04

"Коростышевгаз" – с 2,100 до 2,184

"Закарпатгаз" – с 2,136 до 2,388

"Запорожгаз" – с 1,104 до 1,104

"Мелитопольгаз" – с 2,148 до 2,208

"Ивано-Франковскгаз" – с 2,148 до 2,232

"Тысменицагаз" – с 2,148 до 2,388

"Киевгаз" – с 0,372 до 0,384

"Киевоблгаз" – с 1,740 до 1,752

"Кировоградгаз" – с 1,920 до 1,788

"Луганскгаз" – с 1,860 до 1,884

"Львовгаз" – с 2,016 до 2,028

ДГХП "Сірка" – с 1,368 до 1,452

"Николаевгаз" – с 2,148 до 2,388

"Одессагаз" – с 1,008 до 1,308

"Гадячгаз" – с 1,992 до 2,388

"Лубныгаз" – с 2,148 до 2,388

"Полтавагаз" – с 2,136 до 2,112

"Ровногаз" – с 2,016 до 1,848

"Сумыгаз" – с 1,536 до 1,608

"Тернопольгаз" – с 2,148 до 2,1

"Тернопольгоргаз" – с 1,056 до 0,96

"Харьковгаз" – с 2,148 до 2,388

"Харьковгоргаз" – с 0,42 до 0,516

"Херсонгаз" – с 2,016 до 1,944

"Хмельницкгаз" – с 1,992 до 1,848

"Шепетовкагаз" – с 1,308 до 1,272

"Уманьгаз" – с 2,136 до 2,34

"Черкасыгаз" – с 0,648 до 0,684

"Черновцыгаз" – с 2,136 до 2,568

"Черниговгаз" – с 1,944 до 2,112

Член НКРЭКУ (устанавливают тарифы облгазам) Ольга Бабий пояснила: те цифры, которые ранее показали компании, это всего лишь предварительные расчеты, которые никто не утверждал.

"Они берут планированный объем распределения и все свои расходы, связанные с распределением. Расходы разделяют на объем и рассчитывают тариф. Этот расчет выносят на предварительное обсуждение", – отмечает она.

И слова Бабий подтвердились: такого значительного роста цен не будет.

Еще несколько недель назад о планах повысить тарифы многие украинцы узнали из СМИ. Тогда компании на своих сайтах опубликовали планы поднять цены.

А "Нафтогаз", который не имеет никакого отношения к плате за доставку газа, поспешил заявить, что это фейк. Теперь же планы поднять цены (правда, не так существенно, как того хотели облгазы) подтвердили и в Нацкомиссии.

Газ

До мая 2022 года тарифы для населения расти не будут. Годовые цены установлены еще с мая 2021-го. А вот что будет дальше – покажет ситуация на рынке. Однако вряд ли стоит ожидать, что цены будут на том же уровне, которые были до минувшего лета.

По словам инвестбанкира Павла Присяжнюка, стоимость тысячи кубометров может составить около 600 долларов, тогда как еще в мае за такой объем нужно было заплатить всего 333 доллара.

"К таким ценам, которые были в начале лета 2021 года, 300-400 долларов за тысячу кубометров, мы не вернемся. Скорее всего, к лету 2022-го будет снижение цены до 600 долларов", – сказал он OBOZREVATEL.

В консенсус-прогнозе Министерства экономики говорится, что стоимость газа в 2022-м может увеличиться на 20%. Однако сейчас точно спрогнозировать цены невозможно, ведь зачастую тарифы на голубое топливо – политическое решение властей.

Электроэнергия

Тарифы на "ток" зафиксированы до апреля 2022 года. По истечении этого срока есть все основания для поднятия тарифов, но, опять же, будет приниматься еще одно политическое решение о том, какие цены на электроэнергию установить для украинцев.

По данному вопросу в Минэкономики тоже опубликовали свой прогноз (составляли, исходя из опросов ключевых аналитиков). И ожидается, что каждый кВт*час увеличится в цене на 17,5%.

А вот тарифы на отопление и горячую воду будут непосредственно зависеть от цены на газ. Голубое топливо в себестоимости этих коммунальных услуг составляет до 80%.

В целом, единственная коммунальная услуга, которая однозначно подорожает уже через несколько недель – доставка газа. Ее размер фиксированный и платится ежемесячно, исходя из тарифа и усредненного ежемесячного потребления газа с октября по октябрь.