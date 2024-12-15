Мир начал охоту на миллиардную империю Асада – WSJ

В Сирии началась глобальная охота на миллиарды долларов, спрятанных семьей диктатора Башара Асада за десятилетие автократического правления. Это стало возможным после падения его режима, что произошло недавно в результате активных действий повстанцев.

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Погоня за этими средствами, вероятно, будет сложной и длительной, если учесть многолетние попытки возвращения богатств, скрытых за границей другими диктаторами. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Аналитики отметили, что семья Асада создала сложную сеть инвестиций и бизнес-активов с момента прихода к власти Хафеза аль-Асада в 1970 году. Бывшие американские чиновники в комментарии изданию рассказали, что среди приобретений близких родственников Башара аль-Асада есть недвижимость в России, бутик-гостиница в Вене (Австрия) и частный самолет в Дубае (ОАЭ).

В настоящее время юристы-правозащитники планируют отследить эти активы с целью вернуть их народу Сирии.

"Будет охота на активы режима на международном уровне. У них всегда был план Б, поэтому сейчас они хорошо подготовлены к изгнанию", – объяснил бывший чиновник Белого дома Эндрю Тейблер.

Диктатор Башар Асад покинул Сирию 8 декабря, когда оппозиционные силы стремительно захватывали Дамаск, положив конец его 24-летнему режиму. Как и его отец, он активно привлекал родственников к сокрытию активов за границей. Точный размер этого состояния неизвестен, но, по данным отчета Госдепартамента США за 2022 год, оно может достигать от 1 до 12 миллиардов долларов.

Свои богатства Асад и его родственники получали через монополии и незаконную торговлю, в частности наркотиком каптагоном, часть средств реинвестируя в юрисдикциях, не подпадающих под международное право.

В то же время сирийцы, пострадавшие от гражданской войны, начавшейся в 2011 году, находятся за чертой бедности – по оценкам Всемирного банка, к 2022 году в таких условиях проживало около 70% населения страны.

WSJ пишет, что среди ключевых лиц режима диктатора выделяется его супруга Асма аль-Асад, которая, будучи бывшей сотрудницей банка JPMorgan, активно занималась финансовыми операциями семьи.

"Правящая семья была таким же экспертом в уголовном насилии, как и в финансовых преступлениях", – заявил в комментарии СМИ адвокат Тоби Кедман.

Попытки заморозить активы семьи Асад начались несколько лет назад. В частности, в 2019-м суд в Париже заблокировал имущество на €90 миллионов, принадлежавшее дяде Башару Асаду, Рифаату, полученное путем отмывания государственных средств. Однако возврат активов из налоговых гаваней, таких как Дубай или Россия, считается более сложной задачей.

В WSJ отмечают, что активы клана Асада накапливались десятилетиями. По данным советников и исследовательских организаций, семья инвестировала в недвижимость, гостиницы и даже чайную плантацию в Аргентине. Многие активы контролировались через подставные компании, что усложняет их отслеживание. Несмотря на санкции и международные расследования, многие члены семьи Асада остаются вне досягаемости, их точное местонахождение неизвестно.

Адвокат по правам человека Уильям Бурдон заявил, что они "обязаны вернуть деньги сирийскому народу". В то же время отмечается, что некоторые сирийцы взяли дело в свои руки и начали грабить особняки семьи Башара Асада, в том числе гаражи с люксовыми автомобилями и произведениями искусства.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ подсчитали, что сирийский диктатор Башар Асад, убегая после свержения режима повстанцами в Россию, захватил с собой из государственной казны $135 млрд, что делает его самым богатым "беженцем" в мире. Он обошел даже экс-президента Украины Виктора Януковича, укравшего $40 млрд.

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