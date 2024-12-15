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Мир начал охоту на миллиардную империю Асада – WSJ

Марина Лисничук
Мир
3 минуты
3,0 т.
Мир начал охоту на миллиардную империю Асада – WSJ

В Сирии началась глобальная охота на миллиарды долларов, спрятанных семьей диктатора Башара Асада за десятилетие автократического правления. Это стало возможным после падения его режима, что произошло недавно в результате активных действий повстанцев.

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Погоня за этими средствами, вероятно, будет сложной и длительной, если учесть многолетние попытки возвращения богатств, скрытых за границей другими диктаторами. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Аналитики отметили, что семья Асада создала сложную сеть инвестиций и бизнес-активов с момента прихода к власти Хафеза аль-Асада в 1970 году. Бывшие американские чиновники в комментарии изданию рассказали, что среди приобретений близких родственников Башара аль-Асада есть недвижимость в России, бутик-гостиница в Вене (Австрия) и частный самолет в Дубае (ОАЭ).

В настоящее время юристы-правозащитники планируют отследить эти активы с целью вернуть их народу Сирии.

Мир начал охоту на миллиардную империю Асада – WSJ

"Будет охота на активы режима на международном уровне. У них всегда был план Б, поэтому сейчас они хорошо подготовлены к изгнанию", – объяснил бывший чиновник Белого дома Эндрю Тейблер.

Диктатор Башар Асад покинул Сирию 8 декабря, когда оппозиционные силы стремительно захватывали Дамаск, положив конец его 24-летнему режиму. Как и его отец, он активно привлекал родственников к сокрытию активов за границей. Точный размер этого состояния неизвестен, но, по данным отчета Госдепартамента США за 2022 год, оно может достигать от 1 до 12 миллиардов долларов.

Свои богатства Асад и его родственники получали через монополии и незаконную торговлю, в частности наркотиком каптагоном, часть средств реинвестируя в юрисдикциях, не подпадающих под международное право.

В то же время сирийцы, пострадавшие от гражданской войны, начавшейся в 2011 году, находятся за чертой бедности – по оценкам Всемирного банка, к 2022 году в таких условиях проживало около 70% населения страны.

WSJ пишет, что среди ключевых лиц режима диктатора выделяется его супруга Асма аль-Асад, которая, будучи бывшей сотрудницей банка JPMorgan, активно занималась финансовыми операциями семьи.

"Правящая семья была таким же экспертом в уголовном насилии, как и в финансовых преступлениях", – заявил в комментарии СМИ адвокат Тоби Кедман.

Попытки заморозить активы семьи Асад начались несколько лет назад. В частности, в 2019-м суд в Париже заблокировал имущество на €90 миллионов, принадлежавшее дяде Башару Асаду, Рифаату, полученное путем отмывания государственных средств. Однако возврат активов из налоговых гаваней, таких как Дубай или Россия, считается более сложной задачей.

Мир начал охоту на миллиардную империю Асада – WSJ

В WSJ отмечают, что активы клана Асада накапливались десятилетиями. По данным советников и исследовательских организаций, семья инвестировала в недвижимость, гостиницы и даже чайную плантацию в Аргентине. Многие активы контролировались через подставные компании, что усложняет их отслеживание. Несмотря на санкции и международные расследования, многие члены семьи Асада остаются вне досягаемости, их точное местонахождение неизвестно.

Адвокат по правам человека Уильям Бурдон заявил, что они "обязаны вернуть деньги сирийскому народу". В то же время отмечается, что некоторые сирийцы взяли дело в свои руки и начали грабить особняки семьи Башара Асада, в том числе гаражи с люксовыми автомобилями и произведениями искусства.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ подсчитали, что сирийский диктатор Башар Асад, убегая после свержения режима повстанцами в Россию, захватил с собой из государственной казны $135 млрд, что делает его самым богатым "беженцем" в мире. Он обошел даже экс-президента Украины Виктора Януковича, укравшего $40 млрд.

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