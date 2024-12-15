Кадыров подтвердил удар по базе ОМОНа в Грозном и придумал '200 погибших' в Харькове

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что 15 декабря беспилотники атаковали базу российского ОМОНа в Грозном. Он цинично заявил, что РФ "отомстила" Украине, ударив по Харькову.

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Об этом кремлевский приспешник написал в своем Telegram-канале. По его вымыслу, атакой по украинскому городу россияне "убили 200 человек".

"Три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Жертв и пострадавших нет", – заверил Кадыров.

Он заявил, что лично посодействовал, чтобы войска РФ ответили "более точными и более жесткими ударами возмездия". Так, по его приказу страна-агрессор "нанесла два удара "Искандером" по одному из объектов в Харькове". Он утверждает, якобы там находились украинские военные и "погибло около 200" человек.

"В следующий раз, когда вам придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике, имейте в виду, что мы будем наносить избирательные удары по местам скопления личного состава ВСУ", – признался Кадыров в военных преступлениях против Украины.

Напомним, что утром 15 декабря 15 в Грозном раздались мощные взрывы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Российские пропагандисты заявили, что несколько БПЛА поразили военные объекты РФ.

Утром 15 декабря Россия нанесла ракетный удар по Харькову. По предварительным данным, прилет был в Киевском районе города, в результате чего пострадал один человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 декабря беспилотник атаковал Грозный. Это произошло в 4 км от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова и уже второй раз за неделю.

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