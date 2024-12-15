Мир полыхает, а Соединённые Штаты — без полноценного президента. Ибо два неполноценных — президент в спячке (из прошлого) и президент в раздумьях (из будущего) одного настоящего ну никак не заменяют.

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Два абзаца из новостной ленты:

"Украина решила отложить подписание важного соглашения с США в сфере критически важных минералов. Соглашение планируется подписать только после инаугурации Дональда Трампа на пост президента США.

Об этом сообщает издание The New York Times. Причина такого решения, по данным журналистов, связана с желанием украинских чиновников и бизнеса учесть прагматичный подход Трампа и его интересы в развитии американской промышленности."

Это лишь один из многочисленных унизительных для действующего президента примеров. А самый громкий — его, католика, даже не пригласили на открытие после восстановления Собора Парижской Богоматери, чтобы не обиделся президент "истинный", то есть Новоизбранный.

Хотя, кстати, именно у старенького действующего — все полномочия Первого лица Главной страны мира, включая, между прочим, и знаменитую красную кнопку.

Человек, который в большой политике — более полувека, становится в конце своей долгожданной единственной каденции президентом для вытирания ног, включая даже ноги однопартийцев или бывших друзей.

— Э, пошёл вон, пусть Камала порулит хоть пару недель!

— Э, ну-ка пригласи нас в НАТО, тебе, болвану, уже всё равно!

— Э, ты кого помиловал? Президент Соединённых помиловал сына Президента Соединённых Штатов! По-зор, по-зор, по-зор!

Мир переворачивается, а у них — расцвет демократии. Переходный, понимаете, период.

20 января на не свой праздник должен торжественно явиться опоздавший "Санта-Клаус".