Сколько будет стоить газ в отопительный сезон: эксперт озвучил прогноз

Цена на природный газ на европейских хабах в настоящее время составляет порядка 16 гривен за кубометр. Несмотря на это, украинские бытовые потребители будут получать газ по цене, не превышающей 8 гривен за кубометр, по меньшей мере, до конца текущего года.

Такой прогноз в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Коваль. "У нас есть собственная добыча газа, за счет которого будет покрываться потребность населения", – пояснил он.

"На сегодняшний день цена на газ на хабах в Европе составляет 35-36 евро за мегаватт. Это эквивалент 16 тысяч гривен за тысячу кубометров, то есть 16 гривен за 1 кубический метр. Это очень высокая цена. Такая ситуация потребителей не очень устраивает. Но пока какой-то реальной возможности снизить цены на газ нет", – отметил эксперт.

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Он добавил, что даже тот газ, который продается на условиях поставки через полгода и даже в первом квартале следующего года имеет такую же высокую цену. "Трейдеры, торгующие газом, ожидают, что плюс-минус такие же цены сохранятся в течение всего отопительного сезона до весны", – добавил Коваль.

В то же время он заверил, что на тарифе для украинских домохозяйств эта ситуация никак не отразится. "Украинские бытовые потребители получат газ по 8 гривен за кубометр и даже немножко дешевле. Промышленность будет платить больше, потому что она не имеет возможности покупать газ у "Нафтогаза", – сказал эксперт.

"Население имеет фиксированную низкую цену – 7,96, если поставщик "Нафтогаз", и 7,99, если поставщик – газсбыт. Это будет до конца года", – подытожил Коваль.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, почему отопление и горячая вода в Украине могут подорожать.