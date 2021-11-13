Дорогой газ и электроэнергия взвинтят цены на ряд продуктов в Украине

Хлеб, курятина, яйца и тепличные овощи в Украине могут значительно вырасти в цене из-за дорогих энергоносителей – газа и электроэнергии. По словам аналитика, главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, правительство ничего не делает для регулирования цен на газ для промышленности и производителей продуктов.

"На сегодня я вижу несколько продуктов, которые могут пойти вверх. Это хлебобулочные изделия, это курятина разного вида, это яйца, поскольку необходим обогрев, это овощи, которые сегодня выращиваются в теплицах", – цитирует эксперта "ГолосUA".

Чаленко также отметил, что роль играет и уровень спроса и предложения. "Все будет зависеть от конкретной стоимости того же газа для предприятий, поскольку мы видим, что сегодня акцент властями делается на сохранение устойчивой цены для населения, но что касается промышленности, которая занимается в том числе производством продуктов питания, мы видим по 50 грн кубометр газа и выше", – добавил Чаленко.

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Возьмем для примера хлеб (подорожал на 18% в годовом разрезе), ведь предприятия для его изготовления используют природный газ. Так, голубое топливо составляет 60% энергопотребления, электроэнергия – 40%.

Кстати, хлеб в этом году подорожал не так значительно, как, скажем, торты. Цены на них взлетели аж на 80%, но в 2022-м платить будем еще больше. Сладкая выпечка всегда дорожает сильнее остальных видов такой продукции. В нее закладывают подорожание "более важных" продуктов, к примеру, социального хлеба.

Ранее сообщалось, что цены на яйца в Украине вскоре вырастут на 8-14%. Уже до новогодних праздников стоимость может составить 38-40 грн за 10 штук, прогнозирует аналитик "УКАБ" ("Украинский клуб аграрного бизнеса") Светлана Литвин.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине за первые две недели ноября подорожали все овощи из "борщового набора", кроме картошки. В итоге средняя цена капусты достигла 6,44 грн/кг, моркови – 8,62 грн/кг, лука – 10,31 грн/кг, а свеклы – 9,67 грн/кг. Подорожание этих продуктов составило 9-14%. При этом стоимость овощей уже не будет снижаться из-за сезонных факторов, говорят эксперты.