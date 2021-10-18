Первый в мире город начнут отпаливать с помощью биткоинов

Расположенный на холмах к северу от столицы Канады город-сателлит Северный Ванкувер переживает стремительное увеличение числа жителей. В итоге нужны дополнительные мощности для отопления домов и предприятий. Один из путей их получения – производство теплоносителей из тепла, которое выделяется при майнинге биткоина.

Сейчас более 97% тепла для снабжения Северного Ванкувера производят гидроэлектростанции. Вместе с этим городские власти также используют энергию работающих на природном газе высокоэффективных котлов, тепловые насосы для добычи тепла из-под земли, а также технологии рекуперации тепла от охлаждения зданий и солнечные тепловые панели, пишет Nasdaq.

Но есть структурные вводные. В 2029 году вступит в силу предлагаемый федеральным правительством налог на выбросы углерода в размере 170 долларов за тонну. Что приведет к увеличению стоимости природного газа и, соответственно, росту стоимости коммунальных услуг. Чтобы сбалансировать цены, городской совет Северного Ванкувера начал продвигать программу энергосбережения.

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В 2019 городской совет Северного Ванкувера обратился к жителям с предложением увеличить свои целевые показатели по сокращению выбросов парниковых газов на 80% к 2040 году по сравнению с уровнем 2007 года. И достичь чистого нуля до 2050 года.

Для воплощения этих целей, городской энергооператор заключил 12 летний контракт с MintGreen – канадской компанией по добыче криптовалюты и CSO Blockstream – одной из ведущих мировых блокчейн-компаний по производству биткоин на поставку тепла с помощью новых "цифровых котлов".

Запатентованные MintGreen установки Digital Boilers, как утверждают менеджеры проекта, будут регенерировать 96% электроэнергии, используемой для добычи биткоинов. Конденсированное тепло, вырабатываемое при добыче криптовалюты, будет направлено в систему централизированного горячего водоснабжения Северного Ванкувера и распределено для обогрева коммерческих и жилых зданий. "Цифровые котлы" MintGreen будут введены в эксплуатацию к началу следующей зимы.

"Многосоставной вопрос изменения климата требует инновационных решений, и LEC в партнерстве с Terasen Utility Services вместе с городом Северный Ванкувер демонстрирует огромное лидерство в охране окружающей среды", – сказал генеральный директор MintGreen Колин Салливан.

Генеральный директор LEC Карстен Венг отметил: "Партнерство с MintGreen в этом проекте очень увлекательно для LEC. Поскольку это инновационный и конкурентоспособный по стоимости проект. Он усиливает направление, которое продвигает LEC для поддержки амбициозных целей города по сокращению выбросов парниковых газов".

Венг надеется, что пилотный проект MintGreen Digital Boiler может стать стартовой площадкой для будущих возможностей. Поскольку население и инфраструктура города Северный Ванкувер продолжают расти.

Специальный советник команды MintGreen, Самсон Моу из CSO Blockstream Inc, сказал: "Новая инновация MintGreen - прекрасный пример того, как майнинг биткойнов может быть самым экологически чистым использованием энергии на планете".

В течение срока действия контракта с городом, "цифровые котлы" MintGreen и производственный альянс гидроэнергетики и криптомайнинговых технологий будут предотвращать попадание 20 000 тонн парниковых газов в атмосферу на 1 МВт в сравнении с выбросами тепла, которое производится при сжигании природного газа.

Эта инициатива является самым новым экологически чистым примером сотрудничества крипто-энтузиастов и энерго-инженеров. В Венесуэлле для этих целей используется потенциал геотермальных электростанций. В конце сентября поточного года лидер центрально-американской страны Найиб Букеле поделился твитом и показал запуск нескольких машин для майнинга биткоинов с использованием энергии локальных вулканов – Сан Мигель и Сан-Салвадор.

В США сотрудничество крипто-майнеров и энергетиков продвигается по-другому. Здесь выпускники Массачусетского технологического института реализуют стартап Startup Oklo. В рамках 20-летнего договора c Compass Mining – компанией, предоставляющей оборудование для криптобизнеса специалисты этого проекта планируют строить небольшие ядерные электростанции мощностью около 10 МВт.

Эти геймченджинговые шаги играют на повышение цены биткоин в стратегической перспективе. По прогнозам аналитика из Нидерландов, известного как Plan B, уже в декабре цена главной криптовалюты превысит психологическую отметку в 100 тыс. долларов (2,6 млн грн).

Еще в конце сентября биткоин стоил 40,7 тыс. долларов (немногим более 1 млн гривен). Сегодня, 18 октября, по данным криптобиржи Whitebit, курс биткоина составляет $61,9 тыс. Впервые за пять месяцев курс приблизился к историческому рекорду.