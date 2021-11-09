Откуда берутся биткоины? Как работает майнинг и зачем нужны криптофермы

Майнинг биткоинов – процесс генерации криптовалюты, за добычу майнеры получают вознаграждение. Первая криптовалюта генерируется сетью майнеров, причем они могут быть как представителями крупных компаний, так и физлицами, осуществляющими генерацию дома.

О том, как устроен майнинг и по какой схеме работает – читайте в материале OBOZREVATEL.

Говоря научным и правильным языком, майнинг – это использование компьютерных ресурсов для обработки транзакций платежной системы. Это происходит с помощью создания новых блоков, обеспечения их безопасности и формирования новых записей в базе данных. Но по сути, это работает так: майнер собирает и обрабатывает информацию о проводимой операции с биткоином.

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Стоит указать, что добыча биткоинов – очень дорогостоящий процесс. Дело в том, что для майнинга нужна мощная техника, которая обойдется недешево. Но есть и другая сторона – вознаграждение. Суммы могут быть разными, здесь все зависит от 2 факторов:

сложность добычи

Допустим, если процесс сложнее, то меньшие объемы задач удается сделать на единицу техресурса. Посему можно получить меньшее вознаграждение

цена биткоина

Здесь все зависит от того, какую сумму составляет вознаграждение в переводе на фиатные валюты, объясняется на bitcoinwiki.org.

При этом самая легкая схема майнинга – установка на компьютер программ. Уже после этого осуществляется подключение ресурсов к платежной системе.

Майнинговая ферма – объединенное в систему количество компьютеров или же серверов. Такие фермы возникли в результате постоянного усложнения самого майнинга, ведь он требует все больше энергетических и финансовых ресурсов.

По сути, это помещения, где есть много компьютеров и серверов, которые и занимаются решением задач для майнинга. При этом есть и домашние майнинговые фермы, но от обычных ПК они отличаются тем, что специально собраны и заточены именно под добычу криптовалюты.

Теоретически, конечно же, майнингом заниматься можно и дома. Но нужно будет здорово потратится на оборудование. Дело в том, что задачи для майнинга за последние годы стали настолько сложными, что домашний ПК будет решать их очень долго, и его будут обходить конкуренты с криптоферм.

Соответственно, и вознаграждение будут получать те, у кого более сильная техника. Как говорят эксперты, домашний майнинг – это большие риски. Кстати, для добычи биткоина и Litecoin видеокарты не подойдут, так как для этого нужны специальные ASIC-майнеры.

"Более того, под ферму нужно сразу выделять помещение, в котором вы не планируете жить – шум и температура даже от маленькой фермы создают невыносимые условия. Еще одна проблема – пыль", – рассказал для AIN.UA майнер и частный предприниматель Евгений.

Майнинг биткоина и других криптоактивов – процесс, требующий большого количества электроэнергии. Кстати, эксперты предупреждают, что потребление будет только расти, ведь криптовалюты продолжает дорожать.

Еще в начале 2021-го, согласного анализу Кембриджского университета, стало известно, что биткоин ежегодно потребляет больше электроэнергии, чем вся Аргентина. Специалисты, говорят, что первая криптовалюта потребляет около 121,36 ТВтч-часов, говорится в материале BBC.

Таким образом, "увлечение" криптовалютой в развивающихся государствах приводит к дефициту электричества. В 2021-м в Иране власть очень часто критиковали из-за периодических отключений электроэнергии в больших городах.

Кстати, на фоне энергокризиса в Европе и подорожания электроэнергии во многих странах, эта проблема сейчас очень актуальна. Но стоит указать, что многие майнеры и компании устанавливают фермы в других странах, где процесс обойдется дешевле.

Совсем недавно шведские власти призвали запретить майнинг криптовалют методом Proof-of-work не только в этом королевстве, но и во всем Евросоюзе в целом. В Стокгольме считают такой способ добычи криптовалюты энергозатратным и, соответственно, угрожающим окружающей среды.

О том, как менялся курс первой криптовалюты, от чего он зависит и какой будет цена в будущем – читайте тут;

как завести биткоин-кошелек и какие виды бывают – читайте здесь.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что в США любители фастфуда могут стать владельцами криптовалюты. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King порадует своих американских клиентов довольно привлекательной акцией – в ресторанах готовы раздать биткоины.