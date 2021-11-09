Откуда берутся биткоины? Как работает майнинг и зачем нужны криптофермы

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Криптовалюты
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Майнеры получают деньги за генерацию биткоинов

Майнинг биткоинов – процесс генерации криптовалюты, за добычу майнеры получают вознаграждение. Первая криптовалюта генерируется сетью майнеров, причем они могут быть как представителями крупных компаний, так и физлицами, осуществляющими генерацию дома.

О том, как устроен майнинг и по какой схеме работает – читайте в материале OBOZREVATEL.

Говоря научным и правильным языком, майнинг – это использование компьютерных ресурсов для обработки транзакций платежной системы. Это происходит с помощью создания новых блоков, обеспечения их безопасности и формирования новых записей в базе данных. Но по сути, это работает так: майнер собирает и обрабатывает информацию о проводимой операции с биткоином.

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Схема работы майнеров
Как работает майнинг

Стоит указать, что добыча биткоинов – очень дорогостоящий процесс. Дело в том, что для майнинга нужна мощная техника, которая обойдется недешево. Но есть и другая сторона – вознаграждение. Суммы могут быть разными, здесь все зависит от 2 факторов:

  • сложность добычи

Допустим, если процесс сложнее, то меньшие объемы задач удается сделать на единицу техресурса. Посему можно получить меньшее вознаграждение

  • цена биткоина

Здесь все зависит от того, какую сумму составляет вознаграждение в переводе на фиатные валюты, объясняется на bitcoinwiki.org.

При этом самая легкая схема майнинга – установка на компьютер программ. Уже после этого осуществляется подключение ресурсов к платежной системе.

Что такое биткоин-фермы?

Майнинговая ферма – объединенное в систему количество компьютеров или же серверов. Такие фермы возникли в результате постоянного усложнения самого майнинга, ведь он требует все больше энергетических и финансовых ресурсов.

По сути, это помещения, где есть много компьютеров и серверов, которые и занимаются решением задач для майнинга. При этом есть и домашние майнинговые фермы, но от обычных ПК они отличаются тем, что специально собраны и заточены именно под добычу криптовалюты.

Как выглядит майнинг-ферма

Теоретически, конечно же, майнингом заниматься можно и дома. Но нужно будет здорово потратится на оборудование. Дело в том, что задачи для майнинга за последние годы стали настолько сложными, что домашний ПК будет решать их очень долго, и его будут обходить конкуренты с криптоферм.

Соответственно, и вознаграждение будут получать те, у кого более сильная техника. Как говорят эксперты, домашний майнинг – это большие риски. Кстати, для добычи биткоина и Litecoin видеокарты не подойдут, так как для этого нужны специальные ASIC-майнеры.

"Более того, под ферму нужно сразу выделять помещение, в котором вы не планируете жить – шум и температура даже от маленькой фермы создают невыносимые условия. Еще одна проблема – пыль", – рассказал для AIN.UA майнер и частный предприниматель Евгений.

Почему критикуют?

Майнинг биткоина и других криптоактивов – процесс, требующий большого количества электроэнергии. Кстати, эксперты предупреждают, что потребление будет только расти, ведь криптовалюты продолжает дорожать.

Еще в начале 2021-го, согласного анализу Кембриджского университета, стало известно, что биткоин ежегодно потребляет больше электроэнергии, чем вся Аргентина. Специалисты, говорят, что первая криптовалюта потребляет около 121,36 ТВтч-часов, говорится в материале BBC.

Электропотребление стран и биткоина

Таким образом, "увлечение" криптовалютой в развивающихся государствах приводит к дефициту электричества. В 2021-м в Иране власть очень часто критиковали из-за периодических отключений электроэнергии в больших городах.

Кстати, на фоне энергокризиса в Европе и подорожания электроэнергии во многих странах, эта проблема сейчас очень актуальна. Но стоит указать, что многие майнеры и компании устанавливают фермы в других странах, где процесс обойдется дешевле.

Совсем недавно шведские власти призвали запретить майнинг криптовалют методом Proof-of-work не только в этом королевстве, но и во всем Евросоюзе в целом. В Стокгольме считают такой способ добычи криптовалюты энергозатратным и, соответственно, угрожающим окружающей среды.

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  • как завести биткоин-кошелек и какие виды бывают – читайте здесь.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что в США любители фастфуда могут стать владельцами криптовалюты. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King порадует своих американских клиентов довольно привлекательной акцией – в ресторанах готовы раздать биткоины.

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