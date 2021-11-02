Покупка биткоина: как открыть личный криптокошелек

Биткоин – это первая и самая популярная криптовалюта. Чтобы начать инвестировать в этот криптоактив, потребуется завести личный биткоин-кошелек. По сути, это электронный аналог обычного бумажника, в котором и будет храниться ваша криптовалюта. Но сначала нужно зарегистрироваться на криптобирже.

О том, как завести биткоин-кошелек и какие виды бывают – читайте в материале OBOZREVATEL.

Биткоин-кошелек состоит из набора цифр и букв. В нем хранится информация о том, сколько на счету криптовалюты. При формировании кошелька формируется два ключа – публичный и приватный.

При создании хранилища формируется также специальная seed-фраза, она состоит из 12-24 слов. Если пользователь потеряет приватный ключ и эту seed-фразу – про биткоины из "бумажника" (а значит и про реальные деньги) можно забыть, объясняют в currency.com.

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Уже было огромное количество случаев, когда хакеры взламывали криптобиржи и оставляли пользователь без их активов. Посему безопасность вашего биткоин-кошелька непосредственно зависит от сложности пароля. Также специалисты рекомендует никому не показывать свои пароли и коды.

Холодные (не подключены к Интернету).

Этот тип биткоин-кошельков подойдет для длительного хранения. В них можно держать свои криптоактивы в надежде на рост стоимости.

Горячие (подключены к Интернету или вообще хранятся в сети).

К "горячим" же можно отнести счета бирж, онлайн-сервисы, приложения для смартфонов и некоторые десктопные кошельки (загружаемые приложения, не связанные с конкретными биржами). Горячие сервисы всегда находятся под рукой и очень удобны для совершения переводов, транзакций.

Возьмем для примера криптобиржу EXMO. Для этого достаточно будет просто создать аккаунт на бирже и сгенерировать свой личный адрес биткоин-кошелька.

Другой пример – криптобиржа Whitebit. Чтобы зарегистрироваться нужно:

Перейти на вкладку "регистрация";

ввести личные данные;

подтвердить аккаунт через ссылку из электронного письма.

Войдите в раздел "кошелек;

выберите в списке доступных криптовалют биткоин (BTC) и нажмите кнопку "пополнить";

сгенерируйте и затем скопируйте адрес кошелька. После пополнения полученные криптоактивы сразу же отразятся в кошельке.

Кстати, при пополнении вашего кошелька нужно будет заплатить комиссию. Сумма зависит от того, сколько переводите денег, а также от условий платежной системы или сервиса.

В EXMO рекомендуют установить двухфакторную аутентификацию на аккаунт и вашу электронную почту, которая была указана при регистрации. Также желательно подключить все доступные методы для защиты кошелька: пароль, seed-фразу, оповещения, список разрешенных IP.

Также рекомендуется:

прибегать к использованию горячих кошельков только в тех случаях, когда вы намерены и готовы сделать какие-то действия (к примеру, перевод) с криптовалютой;

не держать все биткоины лишь в одном месте.

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