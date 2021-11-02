Покупка биткоина: как открыть личный криптокошелек
Биткоин – это первая и самая популярная криптовалюта. Чтобы начать инвестировать в этот криптоактив, потребуется завести личный биткоин-кошелек. По сути, это электронный аналог обычного бумажника, в котором и будет храниться ваша криптовалюта. Но сначала нужно зарегистрироваться на криптобирже.
О том, как завести биткоин-кошелек и какие виды бывают – читайте в материале OBOZREVATEL.Пароль – всему голова
Биткоин-кошелек состоит из набора цифр и букв. В нем хранится информация о том, сколько на счету криптовалюты. При формировании кошелька формируется два ключа – публичный и приватный.
При создании хранилища формируется также специальная seed-фраза, она состоит из 12-24 слов. Если пользователь потеряет приватный ключ и эту seed-фразу – про биткоины из "бумажника" (а значит и про реальные деньги) можно забыть, объясняют в currency.com.
Уже было огромное количество случаев, когда хакеры взламывали криптобиржи и оставляли пользователь без их активов. Посему безопасность вашего биткоин-кошелька непосредственно зависит от сложности пароля. Также специалисты рекомендует никому не показывать свои пароли и коды.Какие бывают кошельки?
Холодные (не подключены к Интернету).
Этот тип биткоин-кошельков подойдет для длительного хранения. В них можно держать свои криптоактивы в надежде на рост стоимости.
Горячие (подключены к Интернету или вообще хранятся в сети).
К "горячим" же можно отнести счета бирж, онлайн-сервисы, приложения для смартфонов и некоторые десктопные кошельки (загружаемые приложения, не связанные с конкретными биржами). Горячие сервисы всегда находятся под рукой и очень удобны для совершения переводов, транзакций.Как создать?
Возьмем для примера криптобиржу EXMO. Для этого достаточно будет просто создать аккаунт на бирже и сгенерировать свой личный адрес биткоин-кошелька.
Другой пример – криптобиржа Whitebit. Чтобы зарегистрироваться нужно:
Перейти на вкладку "регистрация";
ввести личные данные;
подтвердить аккаунт через ссылку из электронного письма.
Войдите в раздел "кошелек;
выберите в списке доступных криптовалют биткоин (BTC) и нажмите кнопку "пополнить";
сгенерируйте и затем скопируйте адрес кошелька. После пополнения полученные криптоактивы сразу же отразятся в кошельке.
Кстати, при пополнении вашего кошелька нужно будет заплатить комиссию. Сумма зависит от того, сколько переводите денег, а также от условий платежной системы или сервиса.Как обезопасить себя?
В EXMO рекомендуют установить двухфакторную аутентификацию на аккаунт и вашу электронную почту, которая была указана при регистрации. Также желательно подключить все доступные методы для защиты кошелька: пароль, seed-фразу, оповещения, список разрешенных IP.
Также рекомендуется:
прибегать к использованию горячих кошельков только в тех случаях, когда вы намерены и готовы сделать какие-то действия (к примеру, перевод) с криптовалютой;
не держать все биткоины лишь в одном месте.
OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что:
курс биткоина побил рекорд своей стоимости и достиг $66,7 тыс., или более 1,7 млн грн. Однако в будущем первая криптовалюта может подняться до уровня $92-100 тыс;
Walmart – крупнейшая в мире розничная сеть c более 12 тыс. супермаркетов и 2,5 млн сотрудников в 28 странах мира – начала общеамериканский пилотный проект по установке криптобанкоматов. Теперь в 200 банкоматах с лейблом Coinstar можно будет купить биткоин и эфириум.