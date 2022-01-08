Как получить пассивный доход от криптовалюты: 4 метода заработка

В последние годы торговля криптовалютами произвела на рынках настоящий фурор. Но чтобы выручать прибыль на инвестициях в мир криптовалют, активно заниматься трейдингом совсем не обязательно. Есть несколько вариантов совершенно пассивного заработка на криптовалютах: стейкинг, криптолендинг, холдинг и ETF.

OBOZREVATEL изучил каждый из этих инструментов и собрал информацию, необходимую для новичков, желающих заработать на криптовалютах с минимумом усилий.

Стейкинг/стекинг

Некоторые блокчейны (например, Cardano и Solana), отказались от ресурсоемкого майнинга (Proof-of-Work, PoW) и перешли на модель Proof-of-Stake (PoS). Принципиальное отличие между ними заключается в том, что, грубо говоря, при PoS вознаграждение поступает за хранение монет, а при PoW новые токены добываются путем вычислений мощностями компьютера.

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Отсюда задача стейкинга – это альтернатива майнингу, которая не требует вложений на покупку оборудования. Для получения вознаграждения при стейкинге активы целиком или частично блокируются в пуле ликвидности. Присоединиться к такому пулу можно непосредственно на проекте, через централизованные или децентрализованные биржи, а также через автоматизированные маркет-мейкеры.

Эти активы впоследствии могут использоваться для подтверждения (валидации) различных процессов на блокчейне. Также они могут поддерживать ликвидности конкретного проекта с целью обеспечения баланса спроса и предложения по нему на рынке.

Размер вознаграждения напрямую зависит от количества заблокированных монет в общем и от конкретного валидатора – в отдельности. Также – от срока хранения активов, а в некоторых случаях даже от их "возраста".

Криптолендинг – аналог банковского депозита

Другой и более понятный вид начисления вознаграждений за хранение активов – криптолендинг. Это аналог депозита в банке, при котором владелец криптовалюты может дать свои средства взаймы под процент, через третью сторону или напрямую.

Ссудить свои средства можно через централизованные биржи криптовалют, криптолендинговые площадки и P2P-платформы. Ключевая разница заключается в размерах и способах начисления процентов, а также в том, кто выступает гарантом безопасности такой сделки. Это может быть либо платформа, как в случае с биржами и криптолендинговыми площадками, либо сам пользователь (в случае с P2P).

Депозиты на криптовалютной бирже соотносятся с маржинальным кредитованием, потому считаются более безопасными. Зарегистрированный пользователь одалживает площадке свои средства. Она, в свою очередь, одалживает их тем пользователям, которые торгуют с кредитным плечом.

Таким образом, криптовалюта работает на своего владельца без необходимости торговать и рисковать на рынке, а биржа гарантирует выполнение всех условий и честность сделки. За что по прошествии оговоренного времени он получает оговоренный процент прибыли.

Криптолендинг с помощью бирж криптовалют считается альтернативой банковским депозитам в основном потому, что здесь можно дать в ссуду стейблкоины под конкурентные проценты. Стейблкоины – наиболее стабильные из существующих криптоактивы (отсюда и их название), которые с минимальными отклонениями соотносятся с долларом и практически не подвержены ценовым колебаниям.

Наиболее высокие проценты предоставляют централизованные биржи криптовалют (до 45%). Меньше заработать (от 3,5% до 18% годовых) можно на криптолендинговых платформах типа YouHodler или BlockFi. На Peer-to-Peer-площадках ставку и сроки заемщик выставляет самостоятельно. Здесь они, как правило, еще меньшие. Кроме того, не всегда можно найти человека на свое предложение.

От биржи к бирже лендинг криптовалюты может быть с фиксированной либо плавающей ставкой доходности. В свою очередь, фиксированная ставка может быть годовой, либо, условно говоря, конкретной на период.

Наименее популярным принято считать депозиты на плавающей ставке. Процент в этом случае напрямую зависит от размера депозита. Например, на суммы до 0,05 BTC по-хорошему рынок предлагает ставку 3%, свыше 0,5 BTC – 0,10%. Ставки доходности здесь обновляются ежедневно. То есть до тех пор, пока пользователь не захочет получить свои средства обратно, он не будет точно знать, сколько заработает. С другой стороны, активы можно забрать даже через несколько дней, не теряя заработанный процент.

Если воспользоваться криптолендингом, прибыль по которому рассчитывается исходя из фиксированной годовой процентной ставки, положив 0,1 BTC под 7% годовых на Binance вы получите 0.001726 BTC по прошествии 90 дней (состоянием на 6 января). Поэтому на сегодняшний день более прибыльными считаются фиксированные депозиты с конкретной ставкой дохода на оговоренный срок. Так, например, положив на SMART-стейкинг плане WhiteBIT 0,1 BTC на 3 месяца, в качестве прибыли вы получите 6% от этой суммы, то есть 0,006 BTC сверху. Потому что процент здесь четко установлен – 6% на 90 дней.

Важно: процент получаемой награды зависит от длительности плана и криптовалюты. Поэтому следует обращать внимание на сроки депозитов с фиксированной ставкой и количество активов, которые можно оставить под процент. WhiteBIT предлагает планы от 10 до 360 дней и 46 криптоактвов, включая стейблкоин USDT, Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Ripple, Litecoin и другие. На Binance, в свою очередь, сроки от 10 до 90 дней и 10 криптовалют.

Холдинг

Покупка и удержание криптовалюты – стратегия для "игры вдолгую". Например, ноябрь и декабрь 2021 года стали рекордными по количеству "проснувшихся" биткоинов, которые хранились нетронутыми в течение 7-8 лет, но за это время размер вложений увеличился в тысячи раз.

Как выбрать, на какую криптовалюту сделать ставку? Идеальный вариант – собрать диверсифицированный криптовалютный портфель. Для этого следует обратить внимание на несколько типов монет:

"мастодонты" : крупнейшие по капитализации криптовалюты (можно изучить на CoinMarketCap и CoinGecko);

"аксакалы" : монеты, существующие уже не первый год и которые, вероятнее всего, не окажутся мошенничеством;

"новички": криптовалюты и токены, которые только появились на рынке, им часто свойственен резкий взлет в цене (но аналогично этому – и резкое "обнуление").

В отношении последнего пункта необходимо отметить важный нюанс: стоит внимательно изучить "дорожную карту" и white paper проекта на предмет его полезности. Как комментируют аналитики WhiteBIT, полезность играет ключевую роль в вопросе выживаемости проекта на рынке. Больше того, эксперты обозначают, что вопрос полезности криптопроекта в 2022 году станет ключевым для новогокриптоинвестора.

Инвестиции в криптовалютные фонды

В 2021 году инвесторы получили возможность покупать и хранить биткоины на биржевых инвестиционных фондах, или ETF (Exchange-Traded Funds). Пионерами стали канадские Purpose Bitcoin и Evolve Bitcoin. Позже такие платформы появились и в США – первыми стали Bitcoin Strategy, Valkyrie Investments и VanEck.

Соответственно, этот инвестиционный инструмент является одним из самых молодых. Биткоин-ETF работает по принципу некриптовалютного фонда – покупает один или несколько цифровых активов и продает свои акции инвесторам, которые получают доход от роста курса криптовалют в зависимости от доли купленных акций.

Главное преимущество ETF – отсутствие непосредственной вовлеченности инвестора в торговлю криптовалютами. Но при выборе такого фонда необходимо изучить несколько параметров:

репутация и известность фонда;

открытость документации;

стоимость услуг и стратегия заработка;

легальность работы.

При этом следует помнить, что криптовалюты являются крайне волатильным активом. Поэтому все инвестиции в этот сектор следует делать максимально осторожно и исключительно на свой страх и риск.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, сколько можно было бы заработать за год, вложив достаточно небольшую сумму (например, 100 долларов) в одну из крупнейших по капитализации криптовалют. Оказалось, что Ethereum в 2021 году был значительно прибыльнее, чем Bitcoin.