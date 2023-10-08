Задействованы десятки истребителей: ЦАХАЛ объявил о массированных авиаударах по Газе

В армии обороны Израиля ЦАХАЛ заявили, что десятки израильских истребителей наносят волну "интенсивных" авиаударов по сектору Газа. Авиация атакует цели, которые палестинские боевики используют для атак на Израиль.

Соответствующее заявление обнародовано на страницах ЦАХАЛ в соцсетях. "ЦАХАЛ атакует цели в районах возле заграждения в Бейт-Хануне, которые используются террористической группировкой ХАМАС для совершения атак на Государство Израиль", – сообщили израильские военные.

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Также сообщается, что начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви собрал старших офицеров в штабе Южного командования в Беэр-Шеве, чтобы провести оценку ситуации.

В воскресенье Израиль впервые за 50 лет ввел пункт "40 Алеф", означающий официальное объявление войны. За такое решение проголосовали в военно-политическом кабинете государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 октября ХАМАС совершил массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль, погибли сотни израильтян, более 2 тысяч пострадали. Палестинцы заявляли о 265 погибших в секторе Газа.

– 8 октября Израиль заявил о вступлении в долгую войну. Премьер-министр Нетаньяху заверил, что ее первый этап завершается уничтожением большинства террористов и спасением заложников ХАМАС.

– В секторе Газа вследствие авиаудара Израиля был ликвидирован один из лидеров ХАМАСа Айман Юнис.

– Атаку ХАМАС на Израиль назвали самым большим за 50 лет провалом Моссада. По данным Bloomberg, израильская и американская разведслужбы должны были знать о подготовке такого нападения.

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