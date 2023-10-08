Израиль официально объявил состояние войны: что означает пункт '40 Алеф'

Израиль впервые за 50 лет ввел пункт "40 Алеф". Это означает официальное объявление войны. Военные имеют право действовать по своему усмотрению, но сообщать об этом высшему руководству.

За соответствующее решение проголосовали в военно-политическом кабинете Израиля. В последний раз этот пункт применялся в 1973 году, в войну Судного дня.

Он предусматривает, что "государство не будет начинать войну и не будет предпринимать значительные военные действия, которые могут с высокой степенью вероятности привести к войне, кроме как в случае соответствующего решения правительства".

Тем временем из городов у границы с сектором Газа эвакуируют гражданское население, заявляют израильские военные.

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Официальный представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт сообщил, что в ближайшие 12 часов Эруслаим планирует начать военную операцию, которая положит конец анклаву Газа.

"У нас есть цели на ближайшие 12 часов. Положить конец анклаву Газа. Взять под контроль весь анклав и уничтожить всех террористов на нашей территории", – заявил он.

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