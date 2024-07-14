'Я молюсь о нем': появилась реакция Байдена на покушение на Трампа

Президент США Джо Байден осудил покушение на Дональда Трампа во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Он позвонил своему оппоненту, которого с незначительным ранением доставили в больницу, и говорит, что с ним все хорошо.

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В то же время стало известно, что в результате инцидента погиб гражданский, есть пострадавшие. Реакция американского лидера появилась в соцсети X и на сайте Белого дома.

"Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь о нем и его семье, а также о всех, кто был на митинге, поскольку мы ждем дополнительной информации", – отметил Байден.

По его словам, они с женой благодарны Секретной службе за то, что ее представители доставили республиканца в безопасное место.

"В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это", – добавил президент.

Напомним, что 13 июля во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. После ряда выстрелов политик упал на землю, когда произносил речь. На опубликованных в сети фото заметна кровь на его лице.

"Агенты Секретной службы "набросились" на Трампа и нырнули за трибуну. На его правом ухе можно было увидеть кровь, когда они окружили его и повели со сцены к автомобилю, чтобы вывезти", – пишет издание ABCnews.

Со ссылкой на пресс-службу республиканца там известили о гибели одного из гражданских, также еще несколько граждан получили тяжелые ранения. Стрелец якобы уже мертв.

"С Трампом все в порядке. Вероятный стрелок мертв. По словам официальных лиц, один зритель погиб, двое находятся в тяжелом состоянии", – отметило издание.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июля Верховный суд США постановил, что кандидат в президенты Дональд Трамп может претендовать на иммунитет от уголовного преследования за некоторые действия, которые он предпринял, будучи в должности главы государства (2017-2021 годы). Суд частично удовлетворил иск республиканца.

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