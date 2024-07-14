Трамп после покушения: мы не будем бояться и останемся непоколебимыми перед лицом зла

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после покушения на него в Пенсильвании обратился к американцам. Он поблагодарил за поддержку и призвал не бояться и оставаться "непреклонными перед лицом зла".

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Соответствующее заявление политик обнародовал в социальной сети Truth Social. 78-летний кандидат в президенты выступал на митинге, когда стрелок выпустил в его сторону 8 пуль.

"Благодарю всех за ваши мысли и молитвы вчера, ведь только Бог не допустил, чтобы произошло немыслимое. Мы не будем бояться, но будем оставаться устойчивыми в нашей вере и непоколебимыми перед лицом зла", – написал Трамп.

Он подчеркнул, что в этот момент как никогда важно стоять вместе и показать настоящий характер американцев.

"Остаться сильными и решительными, не позволяя злу победить. Я по-настоящему люблю нашу страну", – отметил политик.

Трамп также сообщил, что его команда организовала сбор средств для помощи семье погибшего и пострадавшему во время стрельбы на митинге.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили "покушение" во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. У экс-президента США и нынешнего кандидата на следующий срок была поцарапана щека и окровавлено ухо.

– В США установили личность мужчины, покушавшегося на кандидата в президенты Дональда Трампа. Стрелком оказался местный житель Томас Мэтью Крукс.

– Через несколько часов после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа пользователи соцсетей успели создать десятки мемов. Политика, которую ранили в ухо, сравнили с художником Ван Гогом, рэпером 50 cent и даже героем фильма "Матрица" Нео.

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