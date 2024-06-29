Байден проиграл дебаты, но не потерял поддержку избирателей: результаты опроса

Несмотря на то, что президент Джо Байден не слишком убедительно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, это не изменило мнение многих избирателей по поводу обоих кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Америки.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 538/Ipsos. Так, Трампа большинство опрошенных (60%) действительно считают победителем первого раунда дебатов, противоположное мнение имеют лишь 21% респондентов, а 19% не определились с ответом.

Однако по результатам выступлений обоих политиков избиратели практически не изменили свои решения относительно того, за каких кандидатов они планируют проголосовать на выборах уже в ноябре этого года.

Опрос показал, что Байден потерял только небольшую часть потенциальных избирателей: после дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за него, что на 1,5% ниже, чем было до дебатов.

В то же время, поддержка Трампа осталась почти неизменной. Доля потенциальных избирателей, заявивших, что рассматривают возможность проголосовать за Трампа после дебатов, выросла с 43,5% только до 43,9%.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден и бывший лидер Дональд Трамп встретились в первом раунде предвыборных дебатов. Политики обменялись взаимными обвинениями, высказались о состоянии экономики страны, затронули тему абортов, ситуации на границе, вывода войск из Афганистана и войны в Украине и Израиле.

– В выступлениях доминировали шаткие и неуверенные действия демократа Байдена и в меньшей степени ложь республиканца Трампа. Мы рассказали, кто "победил" на дебатах в Атланте и изменит ли это расклад сил на выборах президента США.

– Джо Байден признал, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом и назвал себя "не молодым мужчиной". При этом политик уверен, что он сможет одержать победу на президентских выборах в ноябре этого года.

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