Байден позвонил по Трампу после нашумевшего покушения: политики не говорили годами

Президент США Джо Байден позвонил своему оппоненту Дональду Трампу после того, как республиканца едва не подстрелили на выступлении в Батлере (штат Пенсильвания) 13 июля. До этого инцидента политики годами не беседовали напрямую.

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27 июня Байден и Трамп говорили через модераторов во время телевизионных дебатов. Однако это были скорее выступления перед публикой, а не разговор друг с другом. Как передает CNN, источник, осведомленный с вопросом, охарактеризовал телефонную беседу соперников после нашумевшего покушения как "хорошую", "короткую и уважительную".

Два высокопоставленных неназванных чиновника Белого дома описали звонок схожим образом, но отказались сообщить подробности.

Один из источников заявил, что Байден и Трамп связались по телефону поздно вечером в субботу, 13 июля, и президент хотел поговорить напрямую со своим соперником. Байден повторил свое утверждение, что нет места или терпимости к политическому насилию, и заверил Трампа, что будет проведено полное расследование случившегося.

Напомним: Трамп получил легкое ранение уха, когда стоял на сцене. Стрелок и один из зрителей погибли, а двое других участников получили тяжелые ранения, согласно сообщению Секретной службы США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Штатах раскрыли личность мужчины, который совершил покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии. Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс; его ликвидировали на месте инцидента. Американец пытались застрелить Трампа с помощью винтовки AR-15, более известной как М16, и находился на расстоянии до 135 метров от своей цели.

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