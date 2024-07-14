Что известно о винтовке AR-15, из которой Крукс пытался убить Трампа

Кандидата в президенты США Дональда Трампа пытались застрелить с помощью винтовки AR-15, более известной как М16. Стрелок находился на расстоянии до 135 метров от политика и ранил его в ухо.

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Пока американские правоохранители еще не показали фото самого оружия, поэтому остается неизвестным, какой именно вариант винтовки использовал киллер. Об этом сообщает портал Defense Express.

Стрелок Мэтью Крукс находился на крыше соседнего здания. Дальность стрельбы составляла по разным источникам от 120 до 135 метров. Он был вооружен популярной в США и вообще в мире полуавтоматической винтовкой AR-15.

Эксперты отмечают, что под названием AR-15 кроется не просто один отдельный вид винтовки, а целое семейство с множеством вариантов калибров, длины ствола и возможностью широкой кастомизации путем добавления дополнительных обвесов. Если взять наиболее популярные и распространенные варианты версии AR-15 для американского гражданского рынка, то речь идет о версии под патрон .223 Remington с длиной ствола 16 дюймов.

Также отмечается, что на дистанции ​​120 метров для стрелка с базовыми навыками попасть в ростовую мишень не представляется невозможной задачей. В частности, для солдата американской армии по завершению базовой армейской подготовки требуется со стандартной M16 с позиции лежащего на дистанциях до 300 метров поразить 23 из 40 мишеней, из которых 24 находятся на расстояниях 100-200 метров.

Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили покушение. Стрельба произошла во время его выступления в Пенсильвании. Отмечается, что у экс-президента США и нынешнего кандидата поцарапана щека и окровавлено ухо.

Позже стало известно, что в США установили личность мужчины, который совершил покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс.Стрелка ликвидировали на месте инцидента.

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