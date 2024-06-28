Трамп против Байдена: кто 'победил' на дебатах в Атланте, кого обвинили во лжи и изменит ли это расклад сил на выборах

В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли первые дебаты перед выборами, в ходе которых нынешний президент Джо Байден и бывший лидер Дональд Трамп столкнулись во мнениях по ряду острых тем. Оба политика не поздоровались ни до, ни после встречи, в выступлениях доминировали шаткие и неуверенные действия демократа и в меньшей степени ложь республиканца.

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Быстрый опрос канала CNN, на площадке которого состоялась их первая з 2020 года очная встреча, показал: только 33% посчитали, что победил Байден, а 67% выбрали Трампа. OBOZ.UA рассказывает, как это может повлиять на президентские выборы в США, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

Оба кандидата делали ошибки

По словам экспертов, выступление президента СШ Джо Байдена было отмечено "спотыканиями, повторяющимися репликами, кашлем, неверными высказываниями и длительным замерзанием", что вызывает опасения по поводу его "физической подготовки и остроты зрения". Он неверно указал ключевые цифры, такие как количество новых рабочих мест, созданных при его администрации, а также ограничения на расходы на лекарства и инсулин, которые являются ключевыми столпами его заявки на переизбрание.

"Эта шаткая подготовка грозит подорвать и без того слабеющую кампанию Байдена, подпитывая нападки республиканцев на то, что в свои 81 год самый старый президент в истории США не пригоден для избрания на следующий четырехлетний срок", – пишет издание Bloomberg.

Тем временем Трамп воспользовался ошибками опонента, нанеся "удар по нему" во время обмена мнениями относительно проблемы мигрантов. Хотя его выступление тоже не обошлось без ошибок. На вопрос об американцах, борющихся с опиоидной зависимостью, бывший президент рассказал об иммиграции и задержании Россией репортера Wall Street Journal. Он ложно приписал себе ограничение цен на инсулин, заявил, что мятежники 6 января были приглашены в Капитолий полицией, и был вынужден оправдываться от обвинений об отношениях с порнозвездой. Трамп также неоднократно обходил вопросы о том, будет ли уважать результаты выборов.

Кандидаты в общем начали свои первые президентские дебаты со спора по поводу экономики, обвиняя друг друга в росте цен на продукты и жилье. Так же спорили относительно ограничения на аборты в США. Они затронули тему восстания в Капитолии в 2021 году, вывода войск из Афганистана, войны в Украине и Израиле.

Союзники Байдена объяснили его поведение тем, что он борется с простудой. Но "плохие результаты" дебатов для президента вызвали обеспокоенность его коллег-демократов и, считают аналитики, усилят опасения избирателей, что 81-летний лидер слишком стар, чтобы работать еще один четырехлетний срок.

Поведение Байдена и Трампа на дебатах

90-минутная встреча, транслировавшаяся онлайн, состоялась гораздо раньше любых современных президентских дебатов – более чем за четыре месяца до дня выборов осенью. Оба кандидата выступали без живой аудитории, а их микрофоны автоматически отключались, когда не наступала их очередь говорить. Отмечается, что эти два нетипичных правила были введены, чтобы избежать хаоса, сорвавшего их первые дебаты в 2020 году, когда Трамп неоднократно прерывал Байдена.

Двое политиков не скрывали своей взаимной неприязни, не пожали друг другу руку и в целом не поздоровались ни до, ни после встречи.

"Но было еще много моментов, когда их неприязнь была очевидна. Каждый называл другого худшим президентом в истории; Байден называл Трампа "неудачником" и "нытиком", а Трамп Байдена – "катастрофой". В какой-то момент соперники поспорили из-за игры в гольф, причем Трамп хвастался, что бьет по мячу дальше, чем Байден, а тот парировал, что Трампу будет трудно нести свою сумку", – описывает дебаты издание Reuters.

Аналитики сочли Трампа боле оживленным и тем, кто больше критиковал опонента. Байден же выступил "шатко и сбивчиво", когда соперник "нанес ему серию часто ложных нападок".

"Два старейших кандидата в президенты обменивались колкостями по поводу абортов, иммиграции, войн в Украине и в секторе Газы, своего подхода к экономике и даже игры в гольф, стремясь переломить ситуацию, которая, как показывают опросы общественного мнения, на протяжении месяцев была практически равной", – добавили они.

Союзники Байдена попытались сохранить бодрый вид, а два представителя Белого дома заявили, что у лидера простуда. Однако "плохие результаты" дебатов для президента вызвали беспокойство у его коллег-демократов и, считают аналитики, усилят опасения избирателей, что 81-летний политик слишком стар, чтобы работать еще один четырехлетний срок.

Чего ожидают от дебатов

Они проходили в период глубокой поляризации и глубокой тревоги среди избирателей по поводу состояния американской политики. Местные СМИ подчеркивают, что Трамп вышел к трибуне "как преступник", которому все еще грозит три уголовных дела, в том числе за его попытки отменить выборы 2020 года. Но бывший президент, упорно продолжая утверждать, что его "поражение стало результатом мошенничества", пригрозил наказать своих политических врагов.

"Если он вернется к власти, ему нужно будет убедить колеблющихся избирателей, что он не представляет смертельной угрозы демократии, как утверждает Байден. Перед Байденом же стояла задача продемонстрировать убедительное выступление после месяцев утверждений республиканцев о том, что его способности притупились с возрастом", – говорится в публикациях.

Общенациональные опросы пока показывают равное соотношение голосов, но при этом Байден отстает от Трампа в большинстве штатов, где идет борьба, которые традиционно решают президентские выборы. Только в этом месяце он потерял свое финансовое преимущество перед Трампом, чей сбор средств резко возрос.

После дебатов демократы США заговорили о возможной замене своего кандидата на выборах. Газета NYT пишет, что дело именно в "неубедительном выступлении Байдена". Но эксперты уверены, что на таком позднем этапе это может быть вряд ли технически выполнимой задачей, потому что все 50 штатов уже провели праймериз, и Байден получил от них подавляющее большинство делегатов.

Только сам Байден может поручить этим делегатам голосовать за другого, поскольку они обязаны поддержать его, если он не снимет кандидатуру до съезда Демократической партии в августе.

Пока ни Байден, ни Трамп не пользуются популярностью, и многие американцы по-прежнему неоднозначно относятся к своему выбору. Около пятой части избирателей говорят, что еще не избрали одного из двух кандидатов, склоняются к представителю третьей партии или вообще могут пропустить выборы.

Вторые и последние дебаты в американской предвыборной президентской кампании этого года запланированы на сентябрь.

Как сообщал OBOZ.UA, в отличие от Байдена, Трамп скрывает своего кандидата в вице-президенты. В его окружении говорят, что он уже определился, но не озвучил свое решение соревнующимся за должность республиканцам.

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