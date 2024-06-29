'Знаю, что уже не молодой': Байден признал, что провалил дебаты с Трампом, но заявил, что может победить на выборах

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден признал, что он неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом и назвал себя "немолодым мужчиной". При этом политик уверен, что он все же сможет одержать победу на президентских выборах в ноябре этого года.

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Об этом сообщает The Guardian. Обращаясь к своим сторонникам после дебатов, Байден отметил, что уверен, что сможет и дальше выполнять свою работу.

"Я знаю, что я не молодой человек, для государства это очевидно. Да, я знаю, что я не хожу так легко, как раньше, я не говорю так спокойно, как раньше, я не спорю так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", – заявил президент.

Он заверил, что знает, как выполнять работу главы государства и добиться цели. "Я различаю хорошее и плохое. Я знаю, как и миллионы американцев, когда тебя сбивают с ног, ты снова встаешь", – добавил Байден.

"Друзья, я даю вам слово как Байден, я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки", – заверил политик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден и бывший лидер Дональд Трамп встретились в первом раунде предвыборных дебатов. В ходе них политики обменялись взаимными обвинениями, высказались о состоянии экономики страны, затронули тему абортов, ситуации на границе, вывод войск из Афганистана и войны в Украине и Израиле.

– В частности, Трамп вменил Байдену в вину начало полномасштабной агрессии РФ против Украины. "Если бы у нас был настоящий президент, Путин никогда бы не вторгся в Украину", – заявил Трамп, который Байдена, очевидно, "настоящим президентом" не считает.

– В выступлениях доминировали шаткие и неуверенные действия демократа Байдена и в меньшей степени ложь республиканца Трампа. Мы рассказали, кто "победил" на дебатах в Атланте и изменит ли это расклад сил на выборах президента США.

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