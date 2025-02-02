Вертолет, который врезался в пассажирский самолет вблизи Вашингтона, использовался как такси для чиновников – WSJ

Вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом недалеко от Вашингтона, использовался как "такси" для VIP-персон Вашингтона. Он принадлежал к соответствующей авиационной бригаде, которая отвечает за перевозку высокопоставленных лиц и обеспечение непрерывности правительственных операций.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. Сообщается, что вертолет армии США Black Hawk отрабатывал одну из ключевых задач подразделения: транспортировку высших руководителей США в безопасную зону в случае нападения на столицу страны.

"Однако произошедшее в среду трагическое столкновение военного вертолета и коммерческого авиалайнера, в результате которого погибли 67 человек, подчеркнуло риски, связанные с выполнением сложных учебных миссий в перегруженном воздушном пространстве Вашингтона, и поднимает вопрос о более рутинной роли подразделения по перевозке высокопоставленных должностных лиц Вашингтоном", – сказано в статье.

31 января Федеральное управление гражданской авиации США на неопределенный срок приостановило полеты большинства вертолетов вблизи Национального аэропорта Рональда Рейгана, а 12-му авиационному батальону, к которому принадлежал Black Hawk, приказали приостановить полеты до субботы.

Однако впоследствии Министерство транспорта внесло изменения в приказ и продлило срок остановки полетов до тех пор, пока Национальный совет по безопасности транспорта не завершит первоначальное расследование причин аварии, что, вероятно, займет несколько недель.

Объявлены имена двух летчиков Black Hawk – старший уорент-офицер 2-го класса Эндрю Ллойд Ивс и старший сержант Райан Остин О'Хара. В армии США не назвала имя третьего члена экипажа, женщины, по просьбе ее семьи.

12-й авиационный батальон имеет многолетнюю историю перевозок чиновников в горячие точки и обратно, от Вьетнама до Ливана. Сегодня подразделение действует в основном на территории США, а также отвечает за "непрерывность плана операций", чтобы правительство могло продолжать работу в случае, если произойдет событие, подобное 11 сентября 2001 года.

Напомним: 29 января возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk. В результате происшествия пассажирский борт упал в воду.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту вертолета Black Hawk – трое солдат. В результате авиакатастрофы все они погибли.

Министерство обороны США расследует столкновение военного вертолета Black Hawk с пассажирским самолетом. Из-за инцидента командование вооруженных сил США приняло решение о 48-часовом запрете полетов для авиационного подразделения, к которому принадлежал вертолет.

Из самолета, столкнувшегося с армейским вертолетом Black Hawk недалеко от Вашингтона, вытащили два черных ящика. Предварительно, Black Hawk летел на 100 футов (30,5 метра) выше максимально допустимой высоты и отклонился от установленного маршрута вдоль восточного берега реки Потомак.

Как сообщал OBOZ.UA, в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) вечером в пятницу, 31 января, разбился небольшой самолет. Он упал вблизи торгового центра Roosevelt Mall, загорелись автомобили и дома.

В этой авиакатастрофе погибли шесть человек, среди которых девочка, выписанная домой после длительного лечения. Врачи были настолько поражены ее борьбой за свое здоровье, что все вместе провожали в рейс, который оказался роковым.

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