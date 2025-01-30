В авиакатастрофе в США под Вашингтоном никто не выжил, – Трамп

В авиакатастрофе, произошедшей 29 января в Вашингтоне, никто не выжил. На борту самолета American Airlines, предварительно, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту вертолета Black Hawk – трое солдат.

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Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции. Он также сообщил, что на борту находились россияне – "очень талантливые люди", и выразил соболезнования всем погибшим.

"К сожалению, выживших нет. Это была темная и болезненная ночь в столице нашей страны и в истории нашей страны и трагедия ужасных масштабов. Мы скорбим о каждой драгоценной душе, которая была отнята у нас так внезапно", – сказал Трамп.

Президент США объявил минуту молчания по погибшим.

По его словам, масштабная поисково-спасательная миссия продолжалась всю ночь с применением всех имеющихся ресурсов.

"Мы будем в контакте с Россией. США будут готовы помочь с передачей останков погибших в авиакатастрофе", – сказал Трамп.

Детали и причины этой катастрофы будут выяснять, пообещал он. Пока же неизвестно, что привело к трагедии.

"У нас есть несколько идей, но мы выясним, как произошла эта катастрофа, и позаботимся о том, чтобы ничего подобного никогда не повторилось. Военные проведут системное и всестороннее расследование. Наш новый министр транспорта, Шон Даффи, его второй день на работе, когда это произошло, это было тяжело. Мы будем работать, не покладая рук", – заверил лидер США.

По словам Трампа, по неизвестным причинам пилот вертолета не сделал никаких корректировок во время полета. В частности, он мог "существенно замедлить вертолет", остановить его, подняться или опуститься.

"Вы могли идти прямо вверх, прямо вниз, вы могли повернуть, вы могли совершить миллион разных маневров. Почему-то он просто продолжал идти, а затем совершил легкий поворот. В самом конце, а это было к тому времени уже поздно. Они не должны были быть на одинаковой высоте, потому что если бы высота не была одинаковой, вы могли бы пройти под ним или над ним", – рассказал Трамп.

По последним данным, на месте трагедии обнаружили 28 тел погибших. Среди погибших – 14 фигуристов, возвращавшихся домой. Среди них – российские тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 29 января возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолет при приближении к взлетно-посадочной полосе столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, оба упали в воду реки Потомак.

Вертолет принадлежал 12-му авиационному батальону, базирующемуся в Форт-Белвуаре, штат Вирджиния. Это подразделение отвечает за авиаперевозки в регионе столицы США, в том числе и транспортировку высокопоставленных должностных лиц.

Экипаж Black Hawk состоял из опытных военных, использовавших приборы ночного видения. Из-за инцидента командование вооруженных сил США приняло решение о 48-часовом запрете полетов для авиационного подразделения, к которому принадлежал вертолет, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

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