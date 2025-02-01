В авиакатастрофе в США погибла девочка, которую только что спасли врачи: ее провожали домой всей больницей

Одной из жертв авиакатастрофы с медицинским самолетом в США, в которой погибли 6 человек, стала девочка, которую выписали домой после длительного лечения. Врачи были настолько поражены ее борьбой за свое здоровье, что все вместе провожали в рейс, который оказался роковым.

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Об этом сообщает издание CBS News, которое пообщалось с представителем больницы Мелом Бауэром. Девушка из Мексики проходила курс лечения в детской больнице Shriners в Филадельфии.

"Это очень тяжело и очень трудно, те, кто конкретно занимался ее уходом, отлично знали, что она собиралась ехать домой, и сейчас для нее практически состоялись провода", – отметил Бауэр.

По его словам, работники больницы глубоко огорчены таким событием, ведь ко всем пациентам относятся очень тепло, как к близким.

После выписки медики спрашивали девочку понравилось ли ей празднование по окончании лечения, на что она ответила – "да".

"Наши сотрудники – они так усердно работают, чтобы доставить радость, смех и волнение во все части клинического аспекта. Пациенты не смотрят на это как на госпиталь, они идут туда, где они развлекаются и получают удовольствие", – подчеркнул Бауэр.

Он добавил, что больница оказывает помощь не только в сфере медицины, но и выходит за пределы личного уровня.

Напомним, в пятницу 31 января, в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) разбился небольшой самолет. Он упал вблизи торгового центра Roosevelt Mall. В результате авиакатастрофы загорелись дома и автомобили, был поврежден газопровод. Полиция информировала о раненых на земле.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолет столкнулся с вертолетом. В результате происшествия пассажирский борт упал в воду. На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

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