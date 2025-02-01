Вертолет отклонился от курса: в США нашли 'черные ящики' и установили причину авиакатастрофы вблизи Вашингтона

Из самолета American Airlines, который во время выполнения рейса 5342 столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk недалеко от Вашингтона, извлекли два черных ящика. Тем временем было проанализировано записывающее устройство геликоптера. Предварительно, Black Hawk летел на 100 футов (30,5 метра) выше максимально допустимой высоты и отклонился от предписанного маршрута вдоль восточного берега реки Потомак.

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Об этом было объявлено на брифинге Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB). Как передает CNN, всего за две минуты до столкновения военный борт находился на высоте 200 футов – это максимально допустимое значение на маршруте вертолетов, известном как Маршрут 1.

Когда Black Hawk пролетал над рекой Потомак, он поднялся с 200 до 300 футов. За несколько секунд до крушения вертолет оставался на этой же высоте, а далее попытался быстро снизиться.

Кроме того, Black Hawk повернул к центру реки, что является отклонением от стандартного маршрута, пролегающего вдоль восточного берега Потомака.

В NTSB отметили, что такой поворот сократил расстояние к Национальному аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне.

"Судя по имеющимся у нас данным, я думаю, что это справедливая оценка", – сказал Ян Печеник, представитель компании по отслеживанию полетов FlightRadar24.

Он объяснил, что военные вертолеты посылают сигналы Mode S, а гражданский самолет American Airlines передавал сигнал ADS-B, который предоставляет гораздо больше информации для управления воздушным движением.

Поэтому для полного понимания событий, предшествовавших столкновению, потребуется полный анализ черных ящиков.

"Но даже неполная картина указывает на то, что вертолет находился в неправильном положении", – указали в CNN.

31 января американские власти ограничили полеты геликоптеров возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне.

Теперь там временно разрешены только полеты вертолетов полиции и медицинских служб, сил ПВО и президентского воздушного транспорта. Ожидается, что такое ограничения будут действовать примерно месяц.

Напомним: в авиакатастрофе, произошедшей 29 января возле Вашингтона, никто не выжил. На борту самолета American Airlines, находились 60 пассажиров (в том числе трое россиян) и четыре члена экипажа, а на борту вертолета Black Hawk – трое солдат, опытных военных.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп проговорился, что уже разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. И он сказал, что говорил не о авиакрушении под Вашингтоном.

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