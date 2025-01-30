Ужасная авиакатастрофа возле Вашингтона: экипаж отстранили от полетов

Министерство обороны США расследует столкновение военного вертолета Black Hawk с пассажирским самолетом вблизи Вашингтона, которое произошло во время учебного полета. Экипаж состоял из опытных военных, использовавших приборы ночного видения.

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Из-за инцидента командование вооруженных сил США приняло решение о 48-часовом запрете полетов для авиационного подразделения, к которому принадлежал вертолет. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет Reuters.

Столкновение вертолета с самолетом American Airlines произошло в среду вечером неподалеку от Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Арлингтоне, штат Вирджиния. Оба воздушных судна упали в реку Потомак, и, по предварительным данным, никто не выжил.

Хегсет отметил, что экипаж из трех солдат находился в ежегодном учебном полете. Он выразил ожидание, что расследование поможет быстро выяснить, придерживался ли вертолет установленных коридоров и высоты.

Кандидат на должность министра армии США Даниэль Дрисколл заявил на слушаниях в Сенате, что катастрофа, вероятно, была предотвращена, и поднял вопрос о целесообразности проведения учебных полетов вблизи загруженного аэропорта.

"Я думаю, что нам, возможно, нужно будет посмотреть, где есть подходящее время для риска обучения, и это может быть не вблизи аэропорта, как у Рейгана", – заметил Дрисколл.

Дрисколл подчеркнул, что в случае его утверждения в должности он сосредоточится на повышении уровня безопасности в армии США. Кроме этого, по его мнению, следует пересмотреть места для проведения учений, чтобы избежать рисков в районах с оживленным воздушным движением.

Напомним, что Black Hawk принадлежал 12-му авиационному батальону, базирующемуся в Форт-Белвуаре, штат Вирджиния. Это подразделение отвечает за авиаперевозки в регионе столицы США, в том числе и транспортировку высокопоставленных должностных лиц.

Один из чиновников, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в восстановительных работах могут быть задействованы вертолеты Национальной гвардии.

Пентагон часто приостанавливает полеты после аварий или инцидентов для проверки безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, на борту регионального самолета авиакомпании American Airlines было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета – трое солдат армии США. Столкновение произошло около 21:00 при приближении к взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту имени Рейгана, близ Вашингтона.

В свою очередь президент США Дональд Трамп написал, что авиакатастрофа "похоже, следовало предотвратить". Самолет якобы находился на "идеальной и обычной траектории захода на посадку в аэропорт", тогда как вертолет с военным летел "прямо на самолет в течение длительного периода времени". При этом власти США отвергают версию теракта.

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