В США разбился еще один самолет: он упал возле торгового центра, вспыхнули пожары. Видео

В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) вечером в пятницу, 31 января, разбился небольшой самолет. Он упал вблизи торгового центра Roosevelt Mall, раздался сильный взрыв.

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В результате этого загорелись дома и автомобили, поврежден газопровод. Также полиция информировала о раненых на земле. Об этом сообщает CBS News.

На борту самолета находились шесть человек – эти данные подтвердили в Федеральном авиационном управлении США. Это два врача, двое пилотов, пациент и, вероятно, член семьи пациента.

Упавший в Филадельфии самолет – это медицинский борт Learjet 55. Он разбился вскоре после взлета.

"Самолет Learjet 55 разбился около 18:30 по местному времени в пятницу, 31 января, после вылета из аэропорта Северо-Восточной Филадельфии. На борту было два человека. Самолет направлялся в Национальный аэропорт Спрингфилд-Бренсон в Миссури. FAA и NTSB проведут расследование", – говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали, что взрыв был такой сильный, что их дома дрожали, когда самолет упал.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk. В результате инцидента пассажирский борт упал в воду.

На борту самолета American Airlines, предварительно, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту вертолета Black Hawk – трое солдат. В результате авиакатастрофы все они погибли.

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