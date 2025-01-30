В США самолет с десятками пассажиров на борту столкнулся с вертолетом и упал в воду: много погибших. Фото и видео

Вечером 29 января возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk. В результате происшествия пассажирский борт упал в воду.

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Спасатели обнаружили по меньшей мере 18 тел, поиски выживших продолжаются. Об этом сообщает CBS News.

Региональный реактивный самолет авиакомпании American Airlines перевозил 60 пассажиров и четырех членов экипажа. На борту вертолета ​​находились трое военнослужащих. Самолет столкнулся в воздухе с вертолетом ​​около 21:00 при приближении к взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту имени Рейгана.

По информации руководителя отдела по связям со СМИ Объединенной оперативной группы Национального Капитолия Хизер Чайрез, вертолет, попавший в аварию, совершал учебный полет и принадлежал роте B 12-го авиационного батальона из Форт-Белвуар в Вирджинии. Представитель полиции сообщил, что полицейские катера и водолазы ищут выживших в воде.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на авиакатастрофу. Он заявил, что следит за ситуацией и предоставит более подробную информацию по мере ее поступления. Позже глава Белого дома написал, что авиакатастрофу "похоже, следовало предотвратить".

По словам Трампа, самолет находился на "идеальной и обычной траектории захода на посадку в аэропорт", в то время как вертолет летел "прямо на самолет в течение длительного периода времени". При этом власти Соединенных Штатов исключают версию теракта.

Разные американские СМИ предоставляют информацию о выживших. По информации NBC4 Washington, по меньшей мере четыре человека были вытащены из воды и доставлены в больницы. Однако CNN сообщает, что пока ни один выживший не был вытащен из воды, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, в заявлении полицейского управления говорится, что несколько агентств координируют поисково-спасательную операцию на реке Потомак, и "на данный момент нет подтвержденной информации о жертвах".

Напомним, в международном аэропорту Кимхэ в южнокорейском Пусане 28 января произошло чрезвычайное происшествие. Пассажирский самолет Air Busan, следовавший в Гонконг, вспыхнул перед взлетом.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Jeju Air разбился 29 декабря 2024 года при посадке в международном аэропорту "Муан" одноименного округа в провинции Южная Чолла. После падения он загорелся. Тогда погибли все 179 пассажиров, выжили всего два пилота.

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