В Женеве состоится саммит Путина и Байдена: все, что нужно знать о переговорах

В среду, 16 июня, в швейцарской Женеве пройдет анонсированный около месяца назад саммит президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина. Это не первая их встреча как политиков, но первая для демократа в роли американского лидера и поэтому ее называют одним из наиболее пристально наблюдаемых моментов геополитического пространства в 2021 году.

Переговоры начнутся во второй половине для и продлятся около четырех-пяти часов с перерывами. После оба лидера должны дать одиночные брифинги. О подробном графике, темах саммита, его значении для двух государств и не только – читайте далее в материале. OBOZREVATEL также будет следить за переговорами онлайн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Американский лидер прибыл в Женеву еще в 17:00 во вторник, 15 июня. Там он уже встретился с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Видео дня

Саммит стартует после его выступления Пармалена и церемонии фотографирования – примерно в 13:00 по местному времени (14:00 по киевскому). Байден и Путин встретятся на вилле La Grange в Женеве.

Саммит анонсировали из трех частей: беседы в узком и расширенном составах, перерыв на чай, а после переговоры вновь продолжатся. Ожидается, что вся встреча продлится до пяти часов.

Детали переговоров Байдена и Путина:

в 14:25 – фотосессия Байдена, Путина, а также президента Швейцарии Ги Пармелена;

в 15:55 – первый раунд расширенной встречи Путина и Байдена с участием делегаций;

в 17:40 – второй раунд встречи президентов.

После переговоров Байден и Путин по отдельности выступят на пресс-конференциях, далее американский лидер улетит в Вашингтон. Ранее он пояснил свой отказ от совместного брифинга с главой РФ тем, что это "не конкурс на то, кто лучше выглядит на камеру".

В российскую и американскую делегации, включая группы поддержки, входят по 800 человек. От Байдена на переговорах будет государственный секретарь США Энтони Блинкен, а от Путина –глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Личную беседу лидеров будут сопровождать несколько переводчиков. А переговоры в расширенном составе будут происходить через синхрон.

Дополнительно с российской в них примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, глава Генштаба Валерий Герасимов, замглавы МИД Сергей Рябков и спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Для освещения мероприятия в Женеве собралось около 3 тыс. представителей средств массовой информации. Все это время в городе будут мобилизованы примерно 3,5 тыс. сотрудников сил безопасности (это кантональная и федеральная полиция, а также армия).

Повестка дня встречи Байдена и Путина уже согласована: они обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, кибербезопасность, климат и Арктику.

Другими темами переговоров станут региональные проблемы на Ближнем Востоке, в Сирии, Ливии, Афганистане, Корейском полуострове, Нагорном Карабахе и Украине. Не исключено, что могут быть затронуты вопросы Беларуси и ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, как говорили накануне в Кремле.

После саммита НАТО 14 июня президент США Джо Байден заявил, что война на Донбассе не помешает Украине стать частью Альянса. Но при этом он отметил, что главным препятствием является коррупция.

Тогда как на самом саммите была принята декларация, в которой РФ призвали прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе, нарушение прав во временно оккупированном Крыму, а также снизить эскалацию на украинских границах.

Глава РФ Путин обвинил Киев в стягивании войск на Донбасс, а также заявил, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для Москвы. Но генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг напомнил ему, что Россия "не имеет никакого права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО".

Нынешняя встреча Байдена и Путина будет первой на уровне президентов, но лично они виделись и раньше. В частности, 10 марта 2011 года Байден на должности вице-президента США встречался с Путиным, когда тот был премьер-министром РФ.

В этот раз демократ заявил, что встреча станет проверкой достигнутых ранее договоренностей с Россией. По его словам, он не ищет конфликта, но готов дать отпор, если Кремль продолжит вредоносную деятельность, например, в киберпространстве.

При этом в РФ не ждут, что на встрече удастся достичь "каких-то прорывных договоренностей". В Москве подчеркнули, что не питают на этот счет иллюзий.

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