В России назвали ключевые темы переговоров Путина и Байдена в Женеве

В Кремле активно взялись за подготовку к встрече главы России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. И сегодня там не исключают, что последний может затронуть на переговорах тему освобождения российского оппозиционера Алексея Навального, а также ситуацию в Беларуси.

В частности, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что по поводу этого уже было "много сигналов", передает пропагандистское агентство ТАСС. Саммит состоится 16 июня в Женеве (Швейцария).

По словам российского политика, лидеры двух стран на этой встрече могут обсуждать абсолютно любые вопросы. Но в Москве понимают, что тема Навального и Беларуси, вероятно, на ней тоже может присутствовать.

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"Наверное, американская сторона эту тему поднимает. На этот счет очень много сигналов, в том числе из Британии, Брюсселя (где Байден посетил саммит НАТО до встречи с Путиным. – Ред.). Будут поднимать, конечно", – выразил убеждение Ушаков.

Он также предположил, что даже если бы американская сторона не захотела обсуждать ситуацию в Беларуси, ей об этом напомнили бы другие партнеры.

"Они пообсуждали это все с союзниками и в кругу НАТО, и в кругу ЕС сейчас будет обсуждение. Если даже американцы забудут какую-то тему, то им напомнят, что сказать надо", – добавил помощник Путина.

Добавим: накануне встречи президентов США и РФ в Женеве появилось граффити с Навальным – копия рисунка, ранее созданного неизвестными в центре российского Санкт-Петербурга.

Как сообщал OBOZREVATEL, после саммита НАТО у Байдена вновь поинтересовались, считает ли он Путина убийцей. На этот раз американский лидер США дал ценный совет главе Кремля.